Підтримка України з боку США. Про що домовилися Блінкен і Лавров?

(Рубрика «Точка зору»)

Зустріч державного секретаря США і міністра закордонних справ Росії у Рейк’явіку – перший такий контакт на високому рівні після зміни адміністрації у Сполучених Штатах. І перша зустріч голів зовнішньополітичних відомств двох країн напередодні можливого американсько-російського саміту. Саме тому важливо зрозуміти, про що говорили і про що могли домовитися Ентоні Блінкен і Сергій Лавров. Тому що у цьому випадку ми складемо уявлення про те, про що можуть домовитися між собою Джозеф Байден і Володимир Путін.

Навіть протокольні заяви, які були оприлюднені після зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств, демонструють, що це були непрості переговори. І найголовніше – що в Росії не хочуть «помічати» американського порядку денного з багатьох питань, які є принциповими для Білого дому.

І одне з цих питань – це питання підтримки України. Президент США Джозеф Байден говорив про це у першій ж телефонній розмові із президентом Росії Володимиром Путіним. І в наступній телефонній розмові, що сталася на тлі безпрецедентної концентрації російських військ біля українських кордонів. Про те, що Сполучені Штати прагнуть до врегулювання ситуації в Україні і не визнають російської анексії Криму, про що неодноразово говорив і державний секретар Ентоні Блінкен. І у повідомленні Державного департаменту щодо підсумків зустрічі Блінкена і Лаврова абсолютно конкретно і ясно сказано про підтримку державним секретарем територіальної цілісності України.

Ось тільки у повідомленні російського МЗС ніяких згадок про Україну немає. Не розповідав журналістам про те, що вони із державним секретарем розмовляли про Україну, і сам Сергій Лавров.

І це дозволяє припустити, що російська сторона прагне продемонструвати американській, що тема врегулювання російсько-українського конфлікту, тема війни на Донбасі і вже тим більше тема анексії Криму – це просто не предмет переговорів російських і американських дипломатів. І, зрозуміло, не тема переговорів президентів Росії і США. Тому що «нас там нєт». Тому що в Україні «внутрішній конфлікт», який президент Володимир Зеленський повинен обговорювати із керівниками так званих «народних республік». А представники Росії і США можуть хіба що обмінюватися думками з «регіональних конфліктів». І потім спробуй зрозуміти, чи вважають у Москві війну на Донбасі «регіональним конфліктом» або ж ні.

Чого очікувати від можливих переговорів Байдена і Путіна

Тому не варто навіть сумніватися, як пройдуть переговори Байдена і Путіна – якщо вони взагалі відбудуться, звичайно. Президенти зосередяться саме на тих питаннях, за якими вони зможуть знайти спільну мову.

Байден знову заявить про підтримку України у її конфлікті з Росією. Очікую, що Путін зробить вигляд, що його це не стосується. Що дійсно може статися – так це те, що під час таких переговорів президент США озвучить ціну, яку заплатить Росія в разі ескалації ситуації в конфлікті з Україною. І це теоретично може утримати російського президента від нових атак на Україну, нових територіальних захоплень. Але ніяк не зможе змінити статус-кво – тобто контроль Росії над окупованими територіями, нові обстріли, нові диверсії, нові «психічні атаки» з концентрацією військ на кордоні. Все це, звичайно ж, буде.

Але, з іншого боку, можливо, що саме локалізація конфлікту і може стати єдиним реальним досягненням України, домогтися якого їй можуть допомогти Сполучені Штати.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода