Мінфін США схвалив нові санкції проти учасників будівництва «Північного потоку-2»

Міністерство фінансів США 21 травня запровадило нові санкції проти російських компаній та 13 суден, які беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

Як і пропонував Держдепартамент США, під санкції підпадають російські Морська рятівна служба, «Мортранссервіс», Самарський теплоенергетичний майновий фонд, «Коксохімтранс».

Серед суден, щодо яких запроваджено санкції, спеціалізовані судна «Академік Черський», «Капітан Беклемішев», «Умка», «Юрій Топчев», «Нарвал» та інші.

У Кремлі наразі не коментували запровадження Сполученими Штатами нових санкцій.

Держдепартамент раніше запровадив санкції проти оператора газопроводу Nord Stream 2 AG і глави компанії Маттіаса Варніга. Однак, ці санкції були відразу припинені. Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив, що це зроблено «в національних інтересах США».

Верховна Рада на засіданні 21 травня ухвалила звернення до Конгресу США щодо «активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2».