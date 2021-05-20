Позицію Держдепу щодо санкцій проти «Північного потоку-2» розкритикували законодавці у США, думки оглядачів розділились

Чотири кораблі, п‘ять організацій та одна особа, які беруть участь у проекті «Північний потік-2», фігурують у новому санкційному переліку, поданому Державним департаментом до Конгресу США, згідно з вимогами закону Про захист європейської енергобезпеки (PEESA). Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у середу.

Однак, Держдеп вирішив надати звільнення від санкцій для німецької дочірньої компанії «Газпрому» Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніга, хоча і включив їх до санкційного переліку. Рішення про звільнення від санкцій викликало хвилю критичних зауважень від американських політиків.

Варніг, громадянин Німеччини, раніше обіймав посади в різних російських компаніях і, за повідомленнями преси, має тісні зв‘язки з Кремлем.

Ми продовжимо виступати проти завершення цього проекту, який може послабити європейську енергобезпеку а також безпеку України та східного флангу НАТО та країн ЄС

«Я вирішив, що в національних інтересах Сполучених Штатів звільнити від застосування санкцій Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніга та офіси корпорації Nord Stream 2 AG», – заявив Блінкен.

Блінкен зауважив, що опозиція з боку США до «Північного потоку-2» є непохитною.

«Сьогоднішні дії демонструють відданість адміністрації енергобезпеці Європи, що відповідає нашим намірам відбудувати відносини з нашими союзниками та партнерами в Європі, – наголосив держсекретар. – Ми продовжимо виступати проти завершення цього проекту, який може послабити європейську енергобезпеку а також безпеку України та східного флангу НАТО та країн ЄС».

Заяву було видано у час, коли відбувалась перша зустріч Блінкена та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. В Кремлі назвали повідомлення про усунення санкцій «гарним сигналом».

Продовжуємо розраховувати на те, що Сполучені Штати зроблять кроки задля зупинки побудови газопроводу «Північний потік 2»

В Німеччині позицію Держдепу вважають «конструктивною». Міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас заявив журналістам у вівторок, що «це конструктивний крок, який ми із задоволенням продовжимо обговорювати з нашими партнерами у Вашингтоні».

Польща, яка, як і Україна, послідовно виступає проти проекту, висловила сподівання, що Вашингтон все ж вживатиме рішучих заходів проти «Північного потоку-2».

«Ми продовжуємо розраховувати на те, що Сполучені Штати зроблять кроки задля зупинки побудови газопроводу «Північний потік-2». Ще не запізно», – йдеться в заяві для преси Посольства Польщі у США. У відомстві заявили, що багато країн вважають цей проект геополітичним, «спрямованим на зміцнення позиції Росії в якості основного газопостачальника до Європи і нанесення шкоди енергобезпеці України та всього регіону».

Всередині США, позиція Держдепу наразилась на різку критику як політиків-республіканців, так і деяких представників правлячої Демократичної партії.

Голова Комітету Сенату з міжнародних відносин демократ Боб Менендес висловився проти рішення, яке, на його думку, «створює непевність у багатьох кутках Європи»​ і закликав адміністрацію США «зірвати пластир, усунути звільнення і запровадити санкції, передбачені Конгресом». «Я не бачу, як сьогоднішнє рішення просуватиме зусилля США з протистояння російській агресії в Європі», - додав він. Менендес запитав про наступні кроки адміністраіцї Байдена а також, про те, що планує робити Німеччина у відповідь на «поступки США» і чи збюільшить Німеччина допомогу Україні і зміцнить свою позицію на підтримку України в Нормандському форматі.

Сенаторка-демократка Джин Шагін висловила розчарування рішенням Держдепу і закликала використати «всі моживі варіанти для запобігання завершенню» проекту.

Законодавці від Республіканської партії виступили з різкими заявами.

«Це шокує, – твітує сенатор Тед Круз. – Відкидаючи закон США, Байден активно допомагає Путіну будувати цей трубопровід».

Сенатор Чак Гресслі запитав, чи не є теперішній крок «повторенням згубного «перезавантаження» часів Обами-Байдена?».

«Російський заступник міністра закордонних справ говорить, що усунення президентом Байденом санкцій проти компанії, якою володіє Росіє і якою керує колишній представник таємної поліції Східної Німеччини допоможе нормалізувати відносини Москва-Вашингтон ... Повторення згубного «перезавантаження» часів Обами-Байдена?» – йдеться у твіті.

Оглядачі по-різному оцінили рішення адміністрації.

Колишній координатор санкційної політики Держдепу США Деніел Фрід побачив у заяві Гейко Мааса готовність Німеччини серйозно вирішувати питання щодо «Північного потоку-2».

Позиція США стосовно цього газопроводу «не є здачею інтересів (як дехто побоюється), але є спробою виграти час, щоб напрацювати умови, які зменшили б ризики «Північного потоку-2», – пише Фрід у Twitter.

Ми відбудовуємо трансатлантичні альянси, а не залякуємо, чи накладаємо санкції на друзів, ми співпрацюватимемо з ними, щоб розробити пакет, який обмежить негативи

Колишній посол США в Україні Джон Гербст в коментарі NBC заявив, що позиція США щодо санкцій «демонструє, що, зрештою, протистояння Росії є менш важливим. Це справді шкодить позиції Байдена на кшталт «я жорсткий щодо Росії». Гербст раніше заявляв, що у випадку м‘якої позиції адміністрації щодо «Північного потоку-2», зупинити проект змуожть рішення Конгресу.

Радник Гельсінської комісії США Пол Массаро зауважив у коментарі на заяву Блінкена про те, що санкції проти Nord Stream AG не відповідають інтересам США, що в інтересах США, зокрема є «суверенітет України, подолання корупції, боротьба зі зміною клімату, утримання розподілу влади».

Аналітик Фонду Маршалла Джош Рудольф вважає, що США рішуче виступають проти газпромівського проекту, «але ми відбудовуємо трансатлантичні альянси, а не залякуємо, чи накладаємо санкції на друзів, ми співпрацюватимемо з ними, щоб розробити пакет, який обмежить негативи». Рудольф нагадав, що з 2014 року, Берлін був найважливішим союзником США з питання санкцій проти Росії.