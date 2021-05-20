США вирішили не запроваджувати санкції проти оператора «Північного потоку-2»

США оголосили про відмову від запровадження санкцій проти оператора газопроводу «Північний потік-2» – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніґа. Про це 19 травня в листі Конгресу повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

У посланні держсекретаря йдеться про те, що рішення не вводити санкції, незважаючи на те, що фірма і її голова займалися діяльністю, що підлягає таким заходам, продиктоване «національними інтересами» Сполучених Штатів Америки.

При цьому США планують запровадити санкції проти чотирьох морських суден, трьох компаній, що надають плавзасоби, зайняті в спорудженні газопроводу, і Морської рятувальної служби Росії, якій належать дев’ять суден, що беруть участь у проєкті.

Рішення адміністрації Байдена зустріли критикою в Конгресі. Переважна більшість законодавців від обох партій виступають за санкції, вважаючи, що спорудження «Північного потоку-2» завдасть шкоди енергетичній безпеці Європи.

«Адміністрація надає пріоритет інтересам Німеччини і Росії, а не інтересам наших союзників у Східній, Центральній і Північній Європі», – заявив сенатор-республіканець Джеймс Ріш.

«Завершення будівництва газопроводу становить загрозу американським інтересам і стабільності наших партнерів в Європі», – наголосила сенаторка-демократка Джин Шахін.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас назвав оголошення Держдепартаменту «конструктивним».

«Ми сприйняли це як конструктивний крок. І ми раді продовжити дискусії з нашими партнерами у Вашингтоні», – сказав міністр.

Раніше про те, що адміністрація американського президента Джо Байдена відмовиться від нових санкцій проти оператора «Північного потоку-2» написали з посиланням на анонімні джерела портал Axios і агентство Reuters. Найбільшим акціонером Nord Stream 2 AG є російський концерн «Газпром».

Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що вітає повідомлення американських ЗМІ. Пєсков додав, що «факт появи таких публікацій сам по собі досить позитивний».

Повідомлення з’явилися незадовго до першої зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з Ентоні Блінкеном, який раніше називав «Північний потік-2» «поганою ідеєю для Європи і США».

Будівництво «Північного потоку-2» з Росії до Німеччини дном Балтійського моря почалося в 2018 році. США і багато країн Євросоюзу вважають, що запуск газопроводу посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві чинити більший тиск на Україну, економіка якої сильно залежить від російського транзиту газу. Натомість Вашингтон пропонував Європі свої енергоносії.

Росія, Німеччина і низка інших країн, компанії яких спочатку брали участь в будівництві, наполягають, що газопровід – виключно комерційний проєкт.

Очікується, що укладання труб газопроводу завершиться в кінці вересня 2021 року.