Німеччина дозволила продовжити будівництво «Північний потік-2», попри позов екологів

Федеральне відомство із судноплавства та гідрографії Німеччини дозволило продовжити будівництво газопроводу «Північний потік-2» у виключній економічній зоні Німеччини. Про це відомство повідомило 17 травня.

Будівництво тимчасово зупинили на початку травня на час розгляду позову екологів. Активісти стверджували, що трубопровід, який пролягає через п’ять мрських заповідників, завдає непоправної шкоди морському середовишу Балтійського моря та негативно впливає на гніздових птахів.

Федеральне відомство здійснило перевірку і встановило, що будівництво не матиме негативного впливу на довкілля.

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Будівництво «Північного потоку-2» з Росії до Німеччини дном Балтійського моря почалося в 2018 році. США і багато країн Євросоюзу вважають, що запуск газопроводу посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві чинити більший тиск на Україну, економіка якої сильно залежить від російського транзиту газу. Натомість Вашингтон пропонував Європі свої енергоносії.

Росія, Німеччина і ряд інших країн, компанії яких спочатку брали участь в будівництві, наполягають, що газопровід – виключно комерційний проект.

Очікується, що укладання труб газопроводу завершиться в кінці вересня 2021 року.