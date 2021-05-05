Меркель подякувала адміністрації США за допомогу в опорі Росії та Китаю

Канцлер Німеччини Анґела Меркель привітала «повернення» США як активного гравця міжнародної політики. Про це вона заявила під час виступу на Берлінській конференції, присвяченій майбутньому трансатлантичних зв’язків, передає Reuters.

Меркель подякувала адміністрації Джо Байдена за допомогу в опорі Росії та Китаю, назвавши Вашингтон «найважливішим союзником Європи». Водночас вона зазначила, що Німеччина не зацікавлена в поверненні часів холодної війни, яка супроводжувалася б розколом світу на два ворожі табори.

Очільниця німецького уряду високо оцінила ініціативу, спрямовану на укладення торговельної угоди між ЄС і США. У лютому Пітер Беєр, координатор з питань трансатлантичної взаємодії в апараті Меркель, закликав «мислити масштабно» і прагнути до укладення торговельної угоди, яка передбачала б скасування промислових тарифів і реформу Світової організації торгівлі для посилення тиску на Пекін.

4 травня держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з німецьким колегою Гайко Маасом у Лондоні вкотре нагадав, що американська влада виступає проти добудови газопроводу «Північний потік-2», і наголосив на важливості опору «дестабілізаційній діяльності Росії, Китаю та Ірану».