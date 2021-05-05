США: Росія мусить виконувати зобов’язання в рамках мінських домовленостей

Державний секретар США Антоні Блінкен закликав міжнародну спільноту «співпрацювати, щоб вказувати на поведінку Росії, притягувати її до відповідальності за її дії і тиснути на Москву з метою дотримання нею міжнародних зобов’язань». Про це йдеться у повідомленні держсекретаря США у твітері 4 травня.

На зобов’язаннях, яких має дотримуватись Росія, наголосив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

«Росія має виконувати свої зобов’язання в рамках мінських домовленостей і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України. - Вона має також припинити незаконну окупацію Криму», – написав речник у твітері 4 травня.

Цього тижня держсекретар США проводить низку зустрічей у Європі: 4 травня він узяв участь у засіданні міністрів закордонних справ країн «Групи семи», а 5 травня зустрінеться з українськими посадовцями і громадянським суспільством у Києві.

Під час зустрічей «Групи семи» союзники і партнери США рішуче підтримали заходи, які США вжили у відповідь на дії Росії, заявив високопосадовець Держдепартаменту під час брифінгу для преси 4 травня. Він іще раз наголосив на озвученій президентом США Джо Байденом і держсекретарем США позиції стосовно того, що США прагнуть мати «стабільні й передбачувані відносини з Росією»: «Ми не хочемо ескалації, але відповідатимемо на їхню безвідповідальну й агресивну поведінку».

Візит Антоні Блінкена до України розпочинається 5 травня. Під час візиту Блінкен «підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України перед лицем тривалої російської агресії».

«Він також підтримає продовження прогресу інституційних реформ в Україні й подолання корупції, що є ключовим для зміцнення українських демократичних установ, економічного добробуту і євроатлантичного майбутнього», – заявили в Держдепартаменті США.

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