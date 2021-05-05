Сьогодні в Україну прибуває держсекретар США

Державний секретар США Ентоні Блінкен має прибути в Україну 5 травня на знак підтримки на фоні нарощування Росією військ біля українських кордонів та в окупованому Криму минулого місяця.

Візит Блінкена – це демонстрація «непохитної» підтримки США «суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії», мовиться у заяві офіційного представника Держдепартаменту США Неда Прайса.

Нарощування російських військових сил біля північних і східних кордонів України, а також в Криму, який Москва окупувала у 2014 році, викликало стурбованість у Києві, Брюсселі та Вашингтоні.

За словами Прайса, Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також закликатиме до активних заходів у боротьбі з корупцією, що є давньою вимогою західних партнерів України.

Минулого тижня тема корупції була знову піднята через заміну урядом України ради директорів української державної нафтогазової компанії «Нафтогаз».

Прайс наголосив, що рішення відсторонити авторитетних експертів «відображає зневагу до справедливої та прозорої практикою корпоративного управління і ускладнює давні зусилля з реформування енергетичного сектора України і поліпшенню її інвестиційного клімату».

Уряд 28 квітня оголосив про звільнення Андрія Коболєва, глави Нафтогазу з 2014 року, пославшись на «незадовільні» результати діяльності компанії минулого року, коли вона зафіксувала збитки у розмірі майже 700 мільйонів доларів.

Наглядова рада, діяльність якої була тимчасово припинена з метою звільнення Коболєва, 30 квітня виступила із заявою, у якій йшлося, що всі її члени подали заяву про звільнення з посади з 14 травня.

Блінкен прибуде до Києва з Лондона, де він був присутній на зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи семи».

Його поїздка відбувається в той час, коли президент Джо Байден посилює тиск на Росію, але також готується до ймовірної зустрічі на вищому рівні з президентом Володимиром Путіним в надії на стабілізацію відносин.

Байден заявив 4 травня, що сподівається провести саміт під час своєї запланованої поїздки в Європу у червні.