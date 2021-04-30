США побачили «маніпулювання правилами» у кадрових змінах в «Нафтогазі»

Державний департамент США висловив занепокоєння та жаль через нещодавнє рішення Кабінету Міністрів щодо зміни керівництва НАК «Нафтогаз». Відповідну заяву озвучив речник Держдепу Нед Прайс.

«Ми глибоко занепокоєні через нещодавнє рішення Кабінету міністрів України, який вдався до маніпулювання правилами, щоб звільнити наглядову раду і замінити керівництво провідної енергетичної компанії України», – заявив Прайс, відкриваючи брифінг для преси в четвер.

Він наголосив, що своїм рішенням український уряд використав «процедурну лазівку» і виявив зневагу до стандартів корпоративного управління.

Використати процедурну лазівку, щоб видворити експертів, які мають гарну репутацію

«Цей прорахований крок – використати процедурну лазівку, щоб видворити експертів, які мають гарну репутацію з правлінь декількох державних підприємств відображує зневагу до чесної та прозорої практики корпоративного управління і ускладнює тривале проведення реформ української енергетики та покращення інвестиційного клімату».

Прайс висловив жаль через ці кадрові рішення, які «ігнорують найкращі практики і наражають на ризик виборений важкими зусиллями економічний прогрес».

Він запевнив, що США продовжуватимуть підтримку реформ в Україні і закликав український уряд до дій у цій сфері.

«Ми продовжимо підтримувати Україну у зміцненні інституцій, включаючи просування демократичних установ і проведення реформи корпоративного управління, але українське керівництво має виконати свою роль також».

Як раніше повідомляв «Голос Америки», 28 квітня Кабінет Міністрів України звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На посаді Коболєва замінив Юрій Вітренко.

У відповідному рішенні уряду наголошується на збитковості, яку показала компанія в 2020 році.

«Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн. При цьому у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку», – йдеться у рішенні Кабміну.

«Нафтогаз» пояснює збиткову роботу компанії трьома факторами:

економічна криза в світі та рекордно низькі ціни на газ;

суми боргів за газ, відпущений в рамках спецобов’язків (ПСО), сягнули рекордних значень;

«Нафтогаз» вперше звітує без врахування результатів роботи газотранспортної системи України.

В «Нафтогазі» назвали рішення Кабміну юридичною маніпуляцією, зауваживши, що подання на звільнення керівника компанії має надходити від наглядової ради.

Сам Коболєв написав у Facebook, що рішення Кабміну про його відставку стало для нього несподіванкою. В своєму наступному дописі Коболєв додав, що такі рішення «ставлять хрест на реформі корпоративного управління».

В четвер посли країн «Великої сімки» в Україні виступили із спільною заявою щодо перестановок в «Нафтогазі».

Вони наголосили на важливості того, щоб управління держпідприємствами було вільним від політичного втручання.