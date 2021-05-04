Байден заявив, що сподівається зустрітися з Путіним у червні

Президент США Джо Байден заявив, що сподівається провести переговори з російським лідером Володимиром Путіним під час європейського турне в червні.

«Це моя надія і очікування. Ми працюємо над цим», – сказав Байден журналістам 4 травня після виступу про політику США щодо вакцинації.

Під час своєї першої після вступу на посаду закордонної поїздки Байден планує приєднатися до інших лідерів «Групи семи» (G7) на саміті у Великій Британії 11–13 червня.

Потім він вилетить до Брюсселя, щоб взяти участь у саміті НАТО 14 червня та відвідає саміт ЄС–США з участю 27 глав держав цього союзу.

У квітні Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для обговорення суперечностей із Росією в багатьох питаннях, включно з військовою загрозою Україні, російськими кібератаками та дій Москви щодо ув’язненого опозиціонера Олексія Навального.

Також у квітні Росія та США обмінялися обопільними висилками дипломатів.

У Лондоні 3 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон хоче «більш стабільних, більш передбачуваних відносин» із Москвою, але це залежатиме від політики Кремля та того, наскільки «необдумано чи агресивно» він вирішить діяти.