ФБР розслідує адвоката Трампа Джуліані – і Україна знову в центрі політики США

Коли агенти ФБР постукали у двері квартири Руді Джуліані на Мангеттені в Нью-Йорку одразу після світанку 28 квітня, вони мали із собою ордери на вилучення комп’ютерів та інших пристроїв, як от мобільні телефони, цього колишнього федерального прокурора та особистого адвоката експрезидента США Дональда Трампа.

За повідомленнями медіа, серед багатьох речей, які шукали американські слідчі були дані про спілкування Джуліані з впливовими українськими олігархами та урядовцями.

Тут багато людей, які можуть дати свідчення проти Джуліані

А тому український уряд знову потрапляє у вир внутрішньої політики США, як це було 21 місяць тому, коли справа завершилася першим судом про імпічмент Трампа.

Але Джуліані тоді так і не пред’явили звинувачень.

Сам Джуліані та його власний адвокат відкидають будь-які юридичні проблеми. Але якщо справді дійде до обвинувачення, багато з його взаємодій із нинішніми й колишніми українськими чиновниками швидше за все будуть оприлюднені. А це призведе до того, що українська політика – і потенційно її більш брудні, корумповані закапелки – також стануть предметом нових розслідувань.

«Тут багато людей, які можуть дати свідчення проти Джуліані», – каже Анатолій Октисюк, політичний експерт київського аналітичного центру Дім демократії. – «За ці роки з ним мали справу багато людей».

У своєму шоу на радіо 29 квітня, Джуліані різко висловився проти Мангеттенської прокуратури США, яку він сам раніше очолював як прокурор перед тим, як стати мером Нью-Йорку.

«Що вони зробили? – сказав він. – Нічого, хіба прийшли за мною о шостій ранку з якоюсь маячнею».

Кампанія проти посла

Робота Джуліані в Україні сягає принаймні 2017 року, коли він консультував мера Харкова Геннадія Кернеса, який недавно помер після зараження COVID-19. Українсько-російський забудовник Павло Фукс зіграв важливу роль в укладанні цієї угоди.

Але саме робота Джуліані у 2019 році була вирішальною для подій, які були в центрі першого імпічменту Трампа і відлунювали в передвиборчій президентській кампанії 2020 року, яку тодішній президент програв Джо Байдену.

У квітні 2019 року, Державний департамент США раптово відкликав із Києва американського посла в Україні Марі Йованович. Пізніше, у свідченнях під час суду про імпічмент та інших слуханнях у Конгресі, виявилося, що Джуліані, особистий адвокат президента, за кулісами відіграв ключову роль у просуванні звільнення Йованович.

У цих зусиллях брали участь два народжені в Радянському союзі бізнесмени, Лев Парнас та Ігор Фруман, яких у жовтні 2019 американські правоохоронці звинуватили в порушеннях законодавства США про фінансування виборчих кампаній.

Частиною цих звинувачень є те, що Парнас і Фруман ніби-то давали пожертви й обіцяли зібрати ще більше грошей на користь конгресмена, який брав участь у намаганні звільнити Йованович.

Вона була об’єктом жорсткої критики з боку союзників Трампа, у тому числі Джуліані, який скаржився, що вона заважала зусиллям відновити розслідування щодо Бурісма, української енергетичної компанії, яка була під пильною увагою української прокуратури.

Союзники Трампа також критикували Йованович за відмову надати американську візу колишньому генеральному прокурору України Віктору Шокіну. Ще на посаді віцепрезидента Байден та європейські чиновники називали Шокіна корумпованим та неефективним. Шокіна звільнили у 2016 році.

Син Байдена Гантер був у раді директорів компанії Бурісма одночасно з тим, як його батько був віцепрезидентом. Як повідомляється, він одержував 50 тисяч доларів США на місяць за те, що був консультантом і членом правління, перш ніж залишити посаду в травні 2019 року.

Але Йованович також викликала гнів інших українських чиновників та бізнесменів. За повідомленнями New York Times та інших американських медіа, прокуратура США розслідувала, чи діяльність Джуліані також були в інтересах українських чиновників.

Це потенційно може бути порушенням закону США про реєстрацію іноземних агентів.

Ні Парнас, ні його адвокат Джозеф Бонді не відповіли на текстові повідомлення з проханням прокоментувати. З Йованович, яка пішла з Державного департаменту США, на вдалося відразу зв’язатися для коментарів.

І знову Бурісма

Згідно з матеріалами, оприлюдненими Комітетом із питань розвідки Палати представників США, Парнас і Фруман регулярно контактували з Джуліані та українськими прокурорами в першій половині 2019 року щодо Йованович і справи Бурісма.

У травні, через місяць після відкликання Йованович, Джуліані планував прилетіти до Києва, але потім відмовився від поїздки, коли про неї стало публічно відомо.

Подія, яка призвела до першого імпічменту Трампа, сталася через два місяці: телефонний дзвінок 25 липня 2019 року із Зеленським, у якому Трамп, схоже, зробив умовою розслідування справ Байденів для отриманння Україною допомоги від США. Інформатор із Білого дому повідомив, що адміністрація Трампа затримує мільйони доларів авторизованої конгресом допомоги. Це викриття призвело до того, що Білий дім продовжив надавати цю допомогу.

У грудні 2019 року Палата представників під проводом опозиційної партії демократів проголосувала за імпічмент Трампа. Але Сенат, у якому більшість належала республіканцям, пізніше Трампа виправдав.

Того ж місяця Джуліані прилетів до України разом зі знімальною групою праворадикальної телевізійної мережі One America News. Під час візиту він зустрівся з Андрієм Деркачем, українським народним депутатом, який раніше був членом Партії регіонів і пов’язаний із проросійськими партіями у Верховній раді.

Деркач, батько якого був офіцером КДБ у радянські часи й пізніше став головою СБУ наприкінці 1990-х, потрапив під фінансові санкції Міністерства фінансів США у вересні 2020-го року з таким обґрунтуванням: «Він є активним російським агентом понад десять років, який підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами».

Минулого місяця, американське розвідувальне співтовариство опублікувало звіт про втручання у вибори, у якому йдеться про те, що дії Деркача, ймовірно, керувалися Кремлем, можливо самим президентом Росії Володимиром Путіном.

Цей звіт окремо виділив документальний фільм, що вийшов на One America News під назвою «The Ukrainian Hoax» («Українська фальсифікація»), ведучим якої був працівник республіканської партії.

Український газ, звинувачення США

Як повідомляється, під час поїздки до Києва в грудні 2019-го року, Джуліані також зустрівся з Дмитром Фірташом, українським олігархом, який заробив мільярди доларів у відомій своєю корумпованістю газовій промисловості України і якому у 2013-му році американські правоохоронці пред’явили звинувачення.

Зараз Фірташ бореться проти екстрадиції до США з Австрії, де він живе. Для допомоги в юридичному захисті він найняв юриста Ленні Девіса, пов’язаного з демократичною партію. Девіс зареєстрований як іноземний агент згідно із законодавством США.

Проте у 2019-му році, Парнас і Фруман, за вказівкою Джуліані, переконали Фірташа змінити адвокатів на подружжя юристів Вікторію Тонсінг та Джозефа Дідженова, добре відомих у республіканських політичних колах. Вони не зареєструвались іноземними агентами згідно із законодавством США.

У вересні 2019-го року Фірташ здійснив серію банківських переказів на загальну суму близько мільйона доларів США з російського банку. Одержувачем, згідно з документами представленими американськими прокурорами, була дружина Лева Парнаса.

Того ж місяця, в окремих американських медіа з’явилося письмове свідчення Шокіна, зроблена за вказівкою Фірташа. У ньому Шокін стверджував, що Байден хотів, щоби його звільнили для того, щоби захистити свого сина. Але Шокін також заявив, що не має доказів, і що тільки «припускав», що Бурісму підтримує Байден.

Наступного місяця Парнаса і Фрумана заарештували, коли вони сідали на літак до Відня в аеропорту Даллес у Вашингтоні.

Пізніше Парнас публічно заявив, що допомога Фірташа в тому, щоби зашкодити Байдену, відбулася в обмін на їхні зусилля щодо запобігання його екстрадиції й усунення його юридичних проблем у США.

«Для того, щоби ми могли отримати інформацію від Фірташа, ми мали пообіцяти щось Фірташу, – Парнас сказав у січні 2020-го року в інтерв’ю NBC TV. – Тому Фірташу, по суті потрібно було сказати, що ми знали, що його справа тут нічого не варта й що його переслідують без причини. І що по суті, про неї можна було подбати».

Того ж дня, коли обшукали дім та офіси Джуліані, агенти ФБР також обшукали будинок Тонсінг біля Вашингтону та вилучили її мобільний телефон.

«Пані Тонсінг повідомили, що вона не є об’єктом розслідування, – написав її прессекретар у заяві, оприлюдненій після обшуків. – Вона завжди проводила себе і свою юридичну практику відповідно до найвищих правових та етичних стандартів».

Пізніше Фірташ знову змінив адвокатів на Ленні Девіса, який у квітні знову зареєструвався іноземним агентом згідно із законодавством США.

Девіс та його співрадник Ден Вебб 30-го квітня опублікували незвичайну заяву для преси від імені Фірташа, де йшлося про те, що він ніколи не уповноважував будь-кого втручатися у будь-яке розслідування щодо Байденів в Україні.

Фірташ «сказав, що його «втягнули» в цю внутрішню битву в США без його волі та бажання. Він не робив жодних «зусиль для знаходження бруду», – йдеться в заяві. – Це могло б допомогти пану Джуліані, сказав він, але це не допомогли б йому з його юридичними проблемами. Пан Фірташ повторює, що не мав жодної інформації, не збирав жодної інформації та не фінансував нікого, хто би збирав таку інформацію».

Чи просуватиме Блінкен розслідування в Україні?

У травні 2020-го року, коли в США почала формувати передвиборча президентська кампанія, Деркач провів незвичайну пресконференцію в Києві, де презентував фрагменти телефонних дзвінків між Байденом та п’ятим президентом України Петром Порошенком, попередником Зеленського.

Але відредаговані записи мало чим зміцнили аргументи Деркача. Пізніше Зеленський заявив, що прокуратура порушила кримінальне розслідування про походження цих записів, а сам Порошенко сказав, що вони були сфабриковані.

У звіті американського розвідувального співтовариства в березні зазначається, що публікація Деркачем цих записів була «частиною його плану забезпечити переобрання колишнього президента Трампа».

В іншому звіті, очолюваний республіканцями Комітет внутрішньої безпеки Сенату США, зробив висновок, що робота Гантера Байдена в Бурісмі була проблематичною, і зазначив, що вона насторожила деяких чиновників Державного департаменту. Але комітет не надав жодних доказів того, що Байден неналежно здійснював політику США щодо України.

Юридичні проблеми Джуліані створюють нові ризики для Зеленського, який старанно намагався не дати втягнути себе у напружені політичні битви в США.

Незалежний політичний аналітик Володимир Фесенко сказав Радіо Свобода, що Зеленський отримує вигоду від теплішого підходу адміністрації Байдена до України. Білий дім рішуче підтримав Зеленського під час недавньої загрози через велике скупчення російських військ на східному кордоні України.

Але Байден довго не телефонував Зеленському після вступу на посаду в січні. Фесенко та інші експерти пояснюють це очевидним бажанням Білого дому того, щоби Зеленський вимагав кримінальні розслідування певних українських чиновників.

[Справа Джуліані] може стати позитивною для Зеленського та його уряду, і дасть йому підставу відкрити розслідування проти Деркача

Зеленський уже почав тиснути на деяких українських олігархів, зокрема на свого колишнього покровителя Ігоря Коломойського, який зустрічався з Парнасом і Фруманом у 2019 році, але дійшов висновку, що вони були шахраями.

Оприлюднені Деркачем телефонні дзвінки – це вже назрілий випадок для розслідування, каже Фесенко, оскільки вони стосуються потенційно незаконних підслуховувань або розповсюдження секретної інформації.

Аналітик Дому демократії Октисюк прогнозує, що тема відкриття кримінальних розслідувань в Україні постане, коли держсекретар США Ентоні Блінкен поїде до Києва наступного тижня.

Справа Джуліані «може стати позитивною для Зеленського та його уряду, і дасть йому підставу відкрити розслідування проти Деркача» або інших бізнес-магнатів, каже Октисюк. – «Швидше за все, це питання піднімуть під час візиту Блінкена. Я в цьому не сумніваюся».