США: слідчі обшукали квартиру особистого адвоката Трампа

Федеральні слідчі 28 квітня провели обшук у нью-йоркській квартирі Рудольфа Джуліані, особистого адвоката експрезидента США Дональда Трампа, повідомив адвокат Джуліані.

Боб Костелло підтвердив, що був виданий ордер на обшук. Джуліані ситуацію не коментував.

Раніше він називав розслідування «чисто політичним переслідуванням».

Окремо The New York Times повідомив, що слідчі вилучили електронні пристрої. Деталі обшуків наразі невідомі.

Джуліані, колишній мер Нью-Йорка, вже кілька років перебуває під слідством щодо його ділових відносин в Україні.

Двом колишнім соратникам Джуліані, Леву Парнасу й Ігорю Фруману, висунули раніше звинувачення у порушенні фінансування виборчих кампаній та інших злочинах.

До завдань Парнаса і Фрумана входила допомога Джуліані з пошуком компромату перед минулорічними президентськими виборами на Джо Байдена і його сина Гантера, а також те, що прокурори назвали зусиллями з усунення колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Йованович раптово відкликали з Києва в травні 2019 року. На даний час Гантер Байден перебуває під федеральним слідством у зв’язку з податковими справами.