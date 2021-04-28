Байден і Зеленський обговорювали судову реформу – заступник помічника держсекретаря

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський під час своєї першої телефонної розмови обговорювали судову реформу, заявив заступник помічника державного секретаря США з європейських та євразійських відносин Джордж Кент під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

«Говорилося про те, яким чином обирати суддів для Вищої ради правосуддя, які проблеми зараз відбуваються в суддівській системі. Це абсолютно критично для того, щоб забезпечити успіх реформ в Україні», – сказав Кент.

Він зазначив, що телефонна розмова між президентами стосувалася в основному проведення реформ.

«Наскільки я розумію, у розмові говорили саме про те, на що і сподівалися. Зокрема, те, що США будуть продовжувати підтримувати порядок денний щодо реформування в Україні. Більшість часу було приділено саме цим темам», – сказав Джордж Кент.

2 квітня відбулася перша телефонна розмова президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського.

У Білому домі повідомили, що Байден підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ.

За словами Зеленського, Байден запевнив, що Україна не залишиться наодинці проти агресії Росії.