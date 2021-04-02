Білий дім офіційно повідомив про розмову Байдена і Зеленського

Білий дім офіційно повідомив про телефонну розмову президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського.

«Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, що забезпечують справедливість, безпеку та процвітання для народу України», – заявили в Білому домі.

Згідно з повідомленням, лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в регіоні.

За даними кореспондентки американського видання Politico в Білому домі Наташі Бертран, телефонна розмова тривала 30-40 хвилин. Президенти обговорили повідомлення про накопичення російських військ на сході України та зусилля Зеленського щодо боротьби з корупцією.

В Офісі президента України наразі не повідомляли про розмову.

Цього тижня вже відбулися розмови державного секретаря Ентоні Блінкена, начальника Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі та міністра оборони Ллойда Остіна з їхніми українськими колегами. В усіх цих розмовах ішлося про ескалацію збройного протистояння на Донбасі та концентрацію російських військ на українському кордоні.