Гантер Байден: робота на українську фірму не була неетичною, та знову б за таку не взявся

Син президента США Джозефа Байдена Гантер стверджує, що його робота в раді директорів української газової компанії, яка була в центрі скандалу, що спричинив перший імпічмент тодішнього президента Дональда Трампа, не була неетичною і не була помилковим рішенням із його боку. Про це він пише в своїй книжці, яка готується до виходу ближчим часом.

Але, як пише 51-річний Гантер Байден у своїх спогадах під назвою Beautiful Things («Прекрасні речі»), що має надійти в продаж наступного тижня, він би не взявся за цю роботу знову, якби отримав таку можливість.

Українська газова компанія «Бурісма холдингс» найняла Гантера Байдена на роботу до своєї ради директорів 2014 року, коли його батько був віцепрезидентом США і в адміністрації президента Барака Обами допомагав втілювати політику Вашингтона в Східній Європі.

У перебігу неуспішної кампанії Дональда Трампа за переобрання і проти Джо Байдена республіканці-союзники тодішнього президента багато разів порушували 2020 року питання про роботу Гантера Байдена в українській компанії.

За тижні до дня виборів деякі засоби інформації у США почали поширювати електронне листування й інші матеріали, що були пов’язані з ним і з «Бурісмою» і мали на меті зашкодити його батькові. При цьому колишні посадовці американських спецслужб попереджали, що ці матеріали – елемент кампанії кіберзламувань і дезінформації, яку вела Росія.

Довірені особи Трампа, апаратники Республіканської партії і ще й дехто з українців просували ідею, ніби Джо Байден як віцепрезидент США намагався свого часу усунути з посади генерального прокурора України Віктора Шокіна, щоб захистити від розслідування свого сина.

Пізніше законодавці у США не виявили ніяких свідчень, щоб на роботу Байдена як віцепрезидента хоч якось вплинуло працевлаштування його сина в «Бурісмі».

У грудні 2019 року контрольована демократами Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа за звинуваченнями у зловживанні владою і перешкоджанні Конгресові при розслідуванні навколо телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні того року.

На її зміст звернув увагу посадовець, який слухав її за службовим обов’язком. Його занепокоєння викликав момент, коли президент США просив Зеленського «розібратися» зі звинуваченнями в порушеннях, які висували проти Байдена, його сина й української фірми.

Під час тієї розмови Трамп також, очевидно, обумовив подальшу військову допомогу Україні від США розслідуванням в Україні проти Байденів.

Урешті Сенат виправдав тоді Трампа за звинуваченнями, що призвели до його імпічменту.

«Епізод, що призвів до імпічменту президента і поставив мене в центр найбільшої політичної фабули десятиліття, особливо примітний своєю епічною банальністю», – пише Байден у своїй книжці.

Наявність Байдена в раді директорів «Бурісми» була гучним і безпомилковим «факом» Путіну

Він погоджується, що його могли призначити до ради директорів завдяки його прізвищу. За його словами, його надихнула роль української компанії як бастіону опору російській агресії президента Володимира Путіна – хоча щомісячна платня в п’ятизначних цифрах теж відіграла свою роль: «Наявність Байдена в раді директорів «Бурісми» була гучним і безпомилковим «факом» (викликом) Путіну».

Але, пише Гантер Байден, його відповіддю на призначення було «завжди працювати ще наполегливіше, щоб своїми досягненнями я завдячував тільки самому собі».

У червні 2020 року на той час уже колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив агентству Reuters, що аудит тисяч старих кримінальних справ, започаткований у час його перебування на посаді, не знайшов ніяких свідчень про порушення з боку Гантера Байдена.

«Я конкретно просив прокурорів особливо ретельно перевіряти факти стосовно звинувачень про причетність Байдена. Вони відповіли, що нічого такого немає», – наголосив Рябошапка в тому інтерв’ю.

Журналіст Крістофер Міллер, дописувач Радіо Свобода, який займався журналістськими розслідуваннями звинувачень навколо діяльності Гантера Байдена в Україні: «Підтверджується те, що ми давно знали»

Цитата Руслана Рябошапки: «Щодо дзвінка Зеленському і цієї історії з «Бурісмою»: можу сказати, що на мене не було ніякого тиску. Аудит завершений»

Стаття агентства Reuters: «Україна не виявила ніяких доказів проти Гантера Байдена в аудиті справи – колишній генпрокурор»

Напади були спрямовані не проти мене. Вони мали на меті уразити мого тата

Як каже Гантер Байден, його єдиним прорахунком було те, що, коли він 2014 року ввійшов до ради директорів української компанії, щоб доглядати за її корпоративними практиками, він не передбачив, що 2017 року президентом США стане Трамп.

«Я не вчинив нічого неетичного і ніколи не був звинувачений ні в яких порушеннях», – написав він і додав: «За нашого нинішнього політичного середовища я не думаю, чи була б якась різниця від того, посів би я це місце чи ні. На мене нападали б усе одно. Але я твердо вважаю, що за нинішнього клімату не мало значення, що я зробив чи чого не зробив. Напади були спрямовані не проти мене. Вони мали на меті уразити мого тата».

«Я став уособленням страху Трампа, що він не переобереться, – написав Гантер Байден. – Він просував спростовані теорії щодо того, що я робив в Україні й Китаї, тоді як його власні діти загрібали мільйони в Китаї й Росії, а його колишній керівник кампанії (мається на увазі Пол Манафорт – ред.) сидів у в’язниці за відмивання дальших мільйонів із України».

«Я не Ерік Трамп і не Дональд Трамп-молодший (сини Трампа – ред.). Я працював не на власного батька, а на інших. Я підіймався і падав самостійно», – написав Гантер Байден.

І, підсумовуючи події, заявив: «Знаючи нині все це: ні, я б не зробив цього знову. Я б не пішов до ради директорів «Бурісми». І Трампові довелося б деінде шукати підхожого потьмарення для його гідної імпічменту поведінки».

Більша частина спогадів Байдена-молодшого зосереджена на його боротьбі з алкоголізмом і наркоманією після смерті його старшого брата Бо Байдена від раку мозку у 2015 році.

Як пояснили в видавництві Gallery Books, назва книжки, Beautiful Things, походить від слів Бо, коли той боровся з раком: як писав Гантер Байден, Бо наполягав, що, коли видужає, «ми присвятимо наші життя цінуванню й плеканню безмежної краси світу», і словами про «прекрасні речі», які чекають на них, брати підбадьорювали одне одного.

Книжка, над якою Гантер Байден почав без розголосу працювати ще до того, як його батько став висуванцем Демократичної партії на президентських виборах 2020 року, виходить 6 квітня.

Гантер Байден закінчує книжку словами про те, що тепер він тверезий і живе зі своєю другою дружиною, Меліссою Коен Байден, і їхнім малим сином, немовлям Бо.

У нього також є три дочки від попереднього шлюбу.