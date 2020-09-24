Що нового розкриває звіт комітетів Сенату про Гантера Байдена та Україну? Думки сенаторів та журналістів розділились

Звіт двох комітетів Сенату США про роботу Гантера Байдена в Україні викликав у США палкі суперечки. Сенатори-республіканці Рон Джонсон (голова комітету з національної безпеки та урядових справ) та Чак Ґреслі (голова комітету фінансів), стверджують, що членство Байдена-молодшого у раді директорів української газовидобувної компанії «Бурісма»​ створювало конфлікт інтересів, адже у той час його батько, Джо Байден, був віце-президентом США і опікувався питаннями України.

Серед іншого документ стверджує, що фірма, пов’язана із Гантером Байденом, отримала $3,5 мільйона доларів від Олени Батуріної, дружини колишнього мера Москви Юрія Лужкова, начебто за консультаційні послуги. У звіті також йдеться про те, що Гантер Байден нібито надсилав гроші особам зі Східної Європи, які ймовірно були причетні до торгівлі людьми чи проституції.

Cенатор Рон Джонсон, один із авторів звіту, акцентує увагу на словах американського дипломата Джорджа Кента, який висловлював застереження щодо діяльності Гантера Байдена. «Присутність Гантера Байдена в раді «Бурісми» була дуже незручною для всіх американських чиновників, які просували антикорупційну повістку в Україні», –

цитує слова Кента сенатор.

Ренд Пол, сенатор-республіканець з Кентукі у свою чергу заявив, що розслідування треба направити до Міністерства юстиції.

У штабі Джо Байдена відкинули звинувачення і розкритикували звіт, назвавши його спробою союзників Дональда Трампа втрутитися у виборчий процес.

На цьому також акцентують увагу демократи. На їхню думку, звіт є вкрай політизованим. А оприлюднення документу зараз – це намагання знову звернути увагу на скандал із «Бурісмою» за декілька днів до перших дебатів між Трампом і Байденом, які заплановані на 29 вересня, а відтак завдати політичної шкоди кандидату від Демократичної партії.

Читається так, ніби Путін написав це, а не сенатори США, каже Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті. «Фальшиву розповідь цього «звіту», розповсюджену російською кампанією з дезінформації, спростував кожен свідок. Всю цю ганебну аферу слід викинути на смітник історії”.

Сенатор-демократ з Коннектикуту Кріс Мерфі назвав звіт унікальним гібридом, «який рідко можна побачити від Сенату США: половина – це документ кампанії Трампа, половина – інструмент російської пропаганди. Нуль сприяння суспільному інтересу».

Журналісти та оглядачі також відреагували на звіт по-різному. Дехто назвав його сенсаційним, натомість інші вважають, що в документі немає нічого нового.

Колумніст Washington Post Джош Рогін пише: «Навіть після отримання дезінформації від російських агентів, Джонсон і Ґреслі не змогли представити нічого нового чи цікавого про Гантера Байдена».

Редакторка консервативного медіа The Federalist Моллі Гемінгуей звинувачує ліберальні медіа у замовчуванні новин. «Ми всі знаємо, що якби родина Трампа мала одну мільярдну частку проблем, які викладені в звіті Сенату про корупцію Байдена, медіа були б неймовірно істеричними. Ми всі це знаємо»».

Загалом звіт комітетів Сенату визнає, що достеменно невідомо, наскільки присутність сина Байдена в «Бурісмі» вплинула на політику адміністрації Обами щодо України. Проте в документі зазначають, що американські чиновники та дипломати часів Обами попереджали Білий дім про те, що участь сина віце-президента в правлінні української компанії є проблематичною.​