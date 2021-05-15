Рябошапка: Медведчук – зручна мішень для Зеленського

Чому українські правоохоронці лише зараз «взялися» за кума Путіна Віктора Медведчука? Чому цього не було на початку каденції президента Володимира Зеленського? Медведчук відкидає всі звинувачення, заявляючи про політичні переслідування проти нього. Те ж саме каже щодо себе експрезидент Порошенко.