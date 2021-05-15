Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
15 травня 2021, Київ 19:50
Відео

Рябошапка: Медведчук – зручна мішень для Зеленського

Рябошапка: Медведчук – зручна мішень для Зеленського
Embed
Рябошапка: Медведчук – зручна мішень для Зеленського

No media source currently available

0:00 0:35:41 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Чому українські правоохоронці лише зараз «взялися» за кума Путіна Віктора Медведчука? Чому цього не було на початку каденції президента Володимира Зеленського? Медведчук відкидає всі звинувачення, заявляючи про політичні переслідування проти нього. Те ж саме каже щодо себе експрезидент Порошенко.

Спроби таких «посадок» – законність, «кошмарення» чи піар? Як узагалі оцінювати два роки президента Зеленського – він бореться з російським впливом, корупцією, олігархатом? Він протистоїть Коломойському? Зеленський «при Богдану» та «при Єрмаку» – яка різниця? Навіщо Зеленському знімати главу НАБУ Ситника? Справи Шеремета, Гандзюк, Стерненка – результати? Про це та інше висловив свою думку в Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG