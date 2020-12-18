Байден заявив, що повністю довіряє своєму сину Гантеру, назвав звинувачення проти сина спрямованим проти себе

Новообраний президент США Джо Байден висловив цілковиту довіру своєму синові Гантеру, який минулого тижня повідомив, що щодо нього ведеться податкове розслідування.

Президент Дональд Трамп під час передвиборної кампанії неодноразово висував звинувачення проти Гантера, називаючи Байденів «корумпованою» родиною і «злочинним підприємством».

Це використовується, щоб зашкодити мені. Я думаю, що це так собі нечесна гра, але маємо те, що маєм



«Ми дуже довіряємо нашому синові», – сказав Байден, виступаючи разом з дружиною Джилл в ефірі програми на каналі CBS.

«Мене не турбують будь-які звинувачення, висунуті проти нього», – сказав Байден, торкнувшись цього питання вперше з тих пір, як стало відомо про розслідування.

«Я не маю занепокоєння щодо того, у чому його звинувачують. Це використовується, щоб зашкодити мені. Я думаю, що це така собі нечесна гра, але маємо те, що маємо», – також заявив Байден.

Раніше президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення ЗМІ, що прагне призначення спеціального прокурора для розслідування щодо Гантера Байдена.

Між тим частина прихильників Трампа виступає за розслідування щодо Гантера Байдена та його бізнес справ пов'язаних з Україною та Китаєм.

Йдеться не лише про закиди щодо ухиляння від податків, які розглядаються і він має презумпцію невинуватості. Йдеться про його бізнес справи, про імейли в яких йшлося про запуск офісу, про допуск до віцепрезидента Джо Байдена, його дядька



Раніше впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що підтримує ідею призначення спеціального прокурора для розслідування щодо Гантера Байдена.

«Якщо ви вважаєте, що був потрібен спеціальний прокурор для розслідування щодо зв'язків оточення Трампа із Росією, як ви можете казати, що немає потреби у спеціальному прокурорі щодо Гантера Байдена?», – заявив Грем, – «Йдеться не лише про закиди щодо ухиляння від податків, які розглядаються і він має презумпцію невинуватості. Йдеться про його бізнес справи, про імейли в яких йшлося про запуск офісу, про допуск до віцепрезидента Джо Байдена, його дядька. Не знаю, чи були ті імейли здобуті хакерами, чи ні».

Законодавець наголосив, що розслідування потребує, як залученість Гантера Байдена до української компанії Burisma так і його справи у Китаї.

У п'ятницю родину Байденів звинуватила у корупції, не наводячи доказів, сенаторка-республіканка Келлі Льоффлер, яка 5-го січня бере участь у надзвичайно важливих виборах до Сенату у штаті Джорджія. Програш Льоффлер, іншого сенатора-республіканця Девіда Пердью їх конкурентам Рафаелю Ворнаку та Жону Ософу означатиме втрату Республіканською партією більшості у Сенаті США.

«Гантер Байден та родина Байденів отримують вигоду від політичної кар'єри Джо Байдена протягом 50 років. Вони корумповані. Нам зараз необхідне повне та прозоре розслідування спеціального прокурора», – заявила Льоффлер.