Блінкен: США стурбовані агресією Росії на Донбасі і в Криму

Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо дій Росії в окупованому нею Криму та на сході України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою підкреслив «непохитну підтримку Сполученими Штатами» територіальної цілісності України перед обличчям «триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму».

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі звинуватив Росію в порушенні перемир’я на сході України. Кірбі наголосив, що дестабілізуючі дії Росії підривають процес деескалації, розпочатий в минулому році. «Ми інформовані про звіт українських військових про пересування російських військ на кордонах України», – зазначив представник Пентагону.

CNN з посиланням на джерела у Пентагоні повідомляє про те, що американські військові стурбовані даними про переміщенням 4 тисяч російських військовослужбовців до Криму. Американські аналітики припускають, що вони можуть взяти участь у військових маневрах, які можуть служити як символічний жест Кремля на адресу нової американської адміністрації, свого роду попередження про готовність протистояти США.

Місія ОБСЄ повідомляє про сотні порушень режиму припинення вогню на сході України, що відбулися в останні дні.

26 березня поблизу населеного пункту Шуми Донецької області в результаті мінометного обстрілу з боку російських гібридних сил загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень. Українська влада звинуватила Росію в ескалації конфлікту.

Збройний конфлікт на Донбасі розпочався навесні 2014 року після анексії Росією півострова Крим. У 2015 році були укладені Мінські угоди про врегулювання конфлікту. Вони, однак, практично не виконуються. Україна і країни Заходу звинувачують Росію в прямій участі в конфлікті, в тому числі у застосуванні збройних сил і техніки. У Кремлі це заперечують, заявляючи при цьому, що «Росія Донбас не кине».