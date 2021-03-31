Україна у ТКГ: російська делегація не підтримала пропозицію Києва про повну тишу на Донбасі з 1 квітня

У перебігу загального відеозасідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі на рівні голів делегацій у середу українська сторона запропонувала забезпечити з 00:00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню, повідомилв у фейсбуці українська делегація у ТКГ.

«Цю пропозицію підтримали Спецпредставник Глави ОБСЄ пані Х.Ґрау та координатор Підгрупи з безпеки Глава СММ ОБСЄ Посол пан Х.Чевік. Зокрема, пан Х.Чевік запропонував прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ, в якій підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних осіб та військового персоналу. Таким чином, двоє з трьох представників ТКГ внесли конкретні пропозиції щодо забезпечення повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню. На жаль, ані пропозиція Л.Кравчука (голова української делегації – ред.), ані представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делагації. Це відбулося, незважаючи на відповідні заяви лідерів ФРН та Франції, в яких вони вчора підкреслили необхідність дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі», – йдеться в повідомленні.

Українська сторона у ТКГ вказує, що «просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова – досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню».

Повідомляється, що українська сторона надала свій список кандидатів до складу робочої групи з моніторингу екологічної ситуації в ОРДЛО, і чекає відповіді російської сторони.

«Також було зроблено акцент на важливості відновлення об’єктів критичної інфраструктури, для чого сторони мають забезпечити гарантії безпеки ремонтним бригадам. Українська сторона нагадала, що одним з першочергових завдань є відновлення роботи станції газорозподілу у н.п. Мар’янка, від якого залежить газопостачання 15 тисячам осіб», – йдеться в повідомленні.

Наступне загальне засідання ТКГ заплановане на 14 квітня.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.