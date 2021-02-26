МВС: суд підтвердив, що поліція законно відмовила Шокіну у справі, де фігурував Байден

Суд відмовив колишньому генеральному прокурору України Віктору Шокіну в задоволенні скарги на дізнавача поліції, який закрив у вересні 2020 року кримінальне провадження, в якому фігурував президент США Джо Байден. Про це 26 лютого повідомляє сайт МВС України.

«Кримінальне провадження №62020000000000236 було закрите 23 вересня 2020 року (а це ще за кілька місяців до проведення виборів президента США) у зв’язку з відсутністю складу злочину. З цим рішенням не погодився заявник Віктор Шокін і його адвокати. Вони звернулися зі скаргою на дізнавача поліції до суду. Детально ознайомившись із матеріалами провадження, 25 лютого 2021 року суд виніс свій вердикт: у задоволенні скарги відмовити (справа №757/42457/20-к)», – ідеться в повідомленні.

«Поліція закрила справу на законних підставах», ­– констатують в МВС.

На початку лютого 2021 року Офіс генерального прокурора України у відповідь на запит Радіо Свобода заявив, що не розслідує кримінальних проваджень стосовно президента США Джо Байдена і п’ятого президента України Петра Порошенка.

29 січня Печерський районний суд Києва повідомив, що не ухвалював рішень щодо відкриття кримінальних справ стосовно п’ятого президента України Петра Порошенка та президента США Джо Байдена.

У пресслужбі зазначили, що 11 вересня 2020 року суд задовольнив скаргу адвоката Телешецького та зобов’язав уповноважених осіб Офісу генерального прокурора внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою народного депутата Андрія Деркача від 10 серпня 2020 року про вчинення кримінального правопорушення та розпочати досудове розслідування.

«За змістом заяви від 10 серпня 2020 року вбачається, що ознаки кримінального правопорушення мають дії окремих представників міжнародних організацій, без зазначення їх прізвищ», – додали в Печерському суді.

У суді також попросили не маніпулювати думкою громадськості та не поширювати неперевірену інформацію щодо судових рішень.

У листопаді 2020 року заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало у коментарі Радіо Свобода заявив, що Національна поліція України закрила кримінальне провадження щодо тоді обраного президента США Джо Байдена.

«Можу підтвердити, що так, закрили», – розповів Тракало.

10 листопада агентство «Укрінформ» з посиланням на джерело в Офісі генерального прокурора повідомило, що Національна поліція закрила кримінальне провадження відносно Джо Байдена, яке було порушене за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна. В оприлюдненому агентством документі йшлося, що поліція вирішила закрити провадження 23 вересня за відсутністю складу злочину.

Справа була відкрита Державним бюро розслідувань на виконання рішення суду за статтею 344 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність державного діяча). Згодом її направили до Печерського управління поліції Києва.