Печерський суд не порушував справи стосовно Порошенка і Байдена – пресслужба суду

Печерський районний суд Києва не ухвалював рішень щодо порушення кримінальних справ стосовно п’ятого президента України Петра Порошенка та президента США Джо Байдена. Про це повідомила пресслужба суду.

«У засобах масової інформації поширюється твердження про ухвалення Печерським районним судом м. Києва судового рішення, на підставі якого зареєстроване кримінальне провадження щодо колишнього президента України Петра Порошенка та президента США Джо Байдена. Пресслужба суду доводить до відома громадськості, що на розгляді слідчого судді Печерського районного суду м. Києва перебувала скарга адвоката Олександра Телешецького, який діє в інтересах Андрія Деркача», – мовиться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що 11 вересня 2020 року суд задовольнив скаргу адвоката Телешецького та зобов’язав уповноважених осіб Офісу генерального прокурора внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою народного депутата Андрія Деркача від 10 серпня 2020 року про вчинення кримінального правопорушення та розпочати досудове розслідування.

«За змістом заяви від 10 серпня 2020 року вбачається, що ознаки кримінального правопорушення мають дії окремих представників міжнародних організацій, без зазначення їх прізвищ», – додали в Печерському суді.

У суді також попросили не маніпулювати думкою громадськості та не поширювати неперевірену інформацію щодо судових рішень.