У Порошенка прокоментували рішення ДБР у справі проти п’ятого президента

Адвокат Ігор Головань прокоментував рішення Державного бюро розслідувань, яке звернулося до Офісу генерального прокурора щодо отримання правової допомоги від закордонних органів із запитами для провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка. ДБР здійснює досудове розслідування щодо відкриття Порошенком компанії в юрисдикції Британських Віргінських Островів.

«ДБР направляє черговий пустопорожній запит про «міжнародну правову допомогу» у черговому юридично нікчемному провадженні. Такому ж нікчемному як і всі інші, що «розслідуються» ДБР з виключною метою політичного переслідування П’ятого Президента. Згадана у «новині» ДБР компанія створювалася виключно з технічною метою передачі активів в довірчу власність Rothschild. Що і було зроблено. Після чого негайно було подано заяву про її ліквідацію. Ця компанія навіть не відкривала банківських рахунків, і жодні кошти ні з України, ні з будь-якого іншого місця не перераховувалися», – прокоментував адвокат Порошенка у фейсбуці.

Ігор Головань також додав, що Петро Порошенко, за умовами довірчої власності, не втручається в управління компанією «Рошен», а податки з дивідендів сплачуються в Україні.

«Петро Порошенко як фізична особа є одним із найбільших платників податків і меценатів. Те ж саме стосується і «Рошен» як юридичної особи. Натомість, ДБР на вимогу Зеленського розтринькує десятки мільйонів гривень на розслідування замовних і юридично безперспективних справ проти Порошенка. На запитах до Панами, Кіпру чи Віргінських островів могли би теж заощадити, бо всю необхідну інформацію за лічені секунди може видати Google. Нічого нового ДБР знайти вже не може», – додав адвокат.

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Головань зазначив, що, відповідно до норм КПК про підслідність, ухилення від сплати податків мали б розслідувати слідчі податкової, а «ДБР жодних підстав, крім вказівки президентського офісу, на здійснення слідства не має».

Напередодні ДБР заявило, що через зареєстровану на Британських Віргінських Островах, єдиним бенефіціарним власником якої був вказаний п’ятий президент України, відомство вбачає ознаки відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

П’ятий президент України Петро Порошенко фігурує у десятках кримінальних справ, він неодноразово казав, що це є «політичне замовлення» проти нього.