ДБР просить Офіс генпрокурора звернутися до Панами, Кіпру і Віргінських Островів через справу Порошенка

Державне бюро розслідувань просить Офіс генерального прокурора звернутися по правову допомогу до закордонних органів із запитами для провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Як нагадали в ДБР, Бюро здійснює досудове розслідування щодо відкриття Порошенком компанії в юрисдикції Британських Віргінських Островів.

«За даними досудового розслідування, зазначені дії були вчинені за допомогою кіпрської та панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських Островах. При цьому, єдиним її бенефіціарним власником вказаний особисто П’ятий Президент України (під час реєстрації наданий його паспорт та вказана його київська адреса)», – стверджують в правоохоронній установі.

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За повідомленням, у документах компанії було зазначено, що вона «холдингового підприємства для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є п’ятий президент України». ДБР вбачає в діях Порошенка ознаки відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

Відтак ДБР звернулося до Офісу генерального прокурора за міжнародною правовою допомогою із запитами до компетентних органів Британських Віргінських Островів, Панами та Кіпру.

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Порошенко наразі не коментував публічно цю заяву Державного бюро розслідувань.

18 вересня адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що правоохоронні органи відкрили проти його підзахисного в цілому 58 кримінальних справ.