ДБР не назвало кількість проваджень, у яких фігурує Порошенко

Державне бюро розслідувань у відповідь на запит Радіо Свобода не назвало кількість проваджень, у яких фігурує п’ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

«Відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше, ніж за 24 години після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР», – заявили в бюро у відповідь на запит Радіо Свобода.

Там наголосили, що вимоги зазначеної статті та Єдиний реєстр досудових розслідувань не передбачають внесення відомостей «проти» або «щодо» особи.

При цьому наразі Порошенку оголосили одну підозру – за статтею 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Слідство закидає Порошенку те, що в 2018 році він нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень і змусив призначити Сергія Семочка першим заступником голови СЗР. Порошенко звинувачення відкидає.

18 вересня адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що правоохоронні органи відкрили проти його підзахисного в цілому 58 кримінальних справ.

Радіо Свобода у своєму запиті до Державного бюро розслідувань цікавилося, скільки кримінальних проваджень щодо Порошенка розслідує ДБР, за якими статтями відкриті ці провадження, скільки проваджень проти нього були закриті і з якої причини?