ДБР: справу проти Порошенка «за створення ПЦУ» закрили

В.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов повідомив, що справу щодо скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату закрили. Як повідомила пресслужба ДБР, він сказав про це на брифінгу 30 липня.

Як заявив очільник ДБР, кримінальне провадження, на яке у своїх публічних заявах посилався колишній президент України, насправді стосувалося не томосу, а скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату. Воно було зареєстроване на підставі рішення суду ще за керівництва Романа Труби і наразі закрито, йдеться в повідомленні.

Соколов наголосив, що в рамках досудових розслідувань ДБР не оспорювало і не перевіряло питання про отримання Україною томосу про автокефалію.

«Вказане провадження було відкрито за заявою вірян цієї громади і порушувало питання, що вони позбавлені можливості вільного користування храмами цієї громади. Після проведення досудового розслідування, оцінки всіх можливих фактів й проведення всіх необхідних розшукових дій ця справа наразі закрита. Слідчими не встановлено ознак кримінального правопорушення, яке підпадає під статтю 161 КК України, а саме порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань», – сказав Соколов.

За його словами, скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату повинно розглядатися у рамках адміністративного або цивільного судочинства. Керівник бюро також застеріг від політизації роботи ДБР і спекуляцій на релігійні теми.

«ДБР діє виключно в межах чинного законодавства і не втручається у питання релігії. З цього приводу нами проведені консультації з представниками різних релігійних громад, до яких доведено позицію Державного бюро розслідувань», – додав Соколов.

18 червня народний депутат, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що правоохоронні органи порушили проти нього кримінальну справу за «розпалювання міжрелігійної ворожнечі» шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України.

Пізніше агенції «Укрінформ» у ДБР підтвердили, що така справа порушена, згідно із розпочатим СБУ ще у листопаді 2019 року розслідуванням «за заявою прихожан Київського патріархату УПЦ».

За президентства Петра Порошенка створена у грудні 2018 року на об’єднавчому соборі Православна церква України отримала 6 січня 2019 року від Вселенського патріарха Варфоломія і Священного синоду Вселенського патріархату томос про автокефалію, того ж дня документ прибув до Києва. Цей документ затвердив існування ПЦУ як єдиної в Україні канонічної помісної православної церкви.

Головним противником автокефалії ПЦУ виступили Російська православна церква (РПЦ) та пов’язана із нею УПЦ (Московського патріархату). Синод УПЦ (МП) навіть звертався до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням відкликати томос, який ніби то завдає «шкоди українському православ’ю».