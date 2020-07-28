День хрещення України-Русі: влада і опозиція привітали українців

28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, в Україні відзначають День хрещення України-Русі. Цьогоріч – 1032-а річниця.

«1032 роки тому рівноапостольний князь Володимир Великий заклав фундамент єдності нашої держави, її подальшого розвитку та процвітання. Саме утвердження християнських цінностей – ідеалів добра, справедливості та миру стало важливим дороговказом на шляху українського народу до здобуття незалежності. І саме ці цінності гартують наш народ у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет України», – звернувся з нагоди свята президент України Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав хрещення Київської Русі-України «поворотним моментом» для української історії.

«Ця знаменна подія задала вектор розвитку нашого народу на тисячоліття вперед», – зазначив Шмигаль.

У свою чергу, Петро Порошенко, п’ятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності», чия політична сила нині перебуває в опозиції до влади, заявив, що Україні «після Хрещення знадобилося понад тисячу літ, щоб отримати власну незалежну церкву».

«На ключових посадах в Офісі президента нині працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви в Україні. Це – попри те, що РПЦ цілковито і беззастережно підтримує реваншистську імперську політику Кремля. Влада заблокувала закон, який зобов’язує російську церкву в Україні у своїй офіційній назві позначити зв’язок із Москвою, а не маскуватися під українською вивіскою. Ігнорує влада і закон, який наділив громади правом вільного переходу до незалежної Православної Церкви України. Але ніхто вже не зможе заморозити розквіт нашої Церкви та її визнання іншими православними церквами», – звернувся Порошенко у фейсбуці.

Напередодні в Офісі президента України повідомили, що основні християнські конфесії цьогоріч через пандемію коронавірусу відмовилися від хресної ходи до Дня хрещення України-Русі. Цей захід останні роки проводила окремо Православна церква України (ПЦУ) та Українська православна церква (Московського патріархату).