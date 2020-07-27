Основні конфесії відмовилися від хресної ходи до Дня хрещення України-Руси – ОПУ

В Офісі президента України повідомили, що основні християнські конфесії цьогоріч відмовилися від хресної ходи до Дня Хрещення України-Руси.

Як повідомили у президентській канцелярії, представники духовенства ухвалили таке рішення через епідемічну ситуацію, пов’язану з поширенням COVID-19.

Крім того, у ОПУ повідомили, що у Свято-Феодосіївському монастирі (належить ПЦУ, розташований поряд з Києво-Печерською лаврою – ред.) виявлено спалах коронавірусу, там триває дезінфекція.

Цьогоріч минає 1032-а річниця Хрещення України-Руси. Традиційно 28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, в центрі Києва проходила хресна хода. Цей захід останні роки проводила окремо Православна церква України (ПЦУ) та Українська православна церква (Московського патріархату).