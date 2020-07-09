Високопосадовець ДБР заявляє про безперспективність більшості справ проти Порошенка

Начальник Третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький заявив, що більшість справ проти п’ятого президента України Петра Порошенка безперспективні. Про це він сказав на пресконференції 9 липня і додав, що говорив керівництву про необхідність їхнього закриття.

«З травня 2019 року у ДБР було зареєстровано і розслідувалось порядку 13-15 проваджень, у яких фігурує… Порошенко… Орієнтовно у січні-лютому я підійшов до керівництва ДБР – на той час то вже були в.о. директора Олександр Соколов та перший заступник Олександр Бабіков – що, на мою думку, на думку слідчих, у низці цих проваджень уже потрібно прийняти рішення про закриття, бо перспективи їх розслідування немає», – сказав Корецький.

За словами високопосадовця, керівники ДБР наполягли на продовженні розслідування.

Державне бюро розслідувань перед пресконференцією назвало заяви високопосадовця спекуляціями. У ДБР стверджують, що «Олег Корецький планує звільнятися» через «факти «зливу» службової інформації у кримінальних провадженнях».

У ДБР додали, що підготовлені Корецьким та його підлеглими проєкти підозр «неодноразово поверталися Офісом генпрокурора на доопрацювання, через що результати розслідувань ДБР у резонансних кримінальних провадженнях тривалий час були відсутніми».

У лютому 2020 року керівництво ДБР вирішило передати розслідування найбільш важливих проваджень іншим слідчим.

8 липня адвокат Ілля Новіков повідомив про закриття однієї зі справ проти п’ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка, що стосується заводу «Кузня на Рибальському». Як написав захисник Порошенка у фейсбуці, йому про це повідомив керівник слідчої групи з Державного бюро розслідувань Олег Корецький.

«Кримінальну справу з по «Ленінській кузні» (одна з 24 «справ Порошенка») сьогодні закрито, я отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького. На слідчих чинився тиск, про що Корецький погодився розповісти найближчим часом пресі», – написав Новіков.

1 липня Порошенко заявив, що проти нього розслідують 24 кримінальні провадження і що за всіма ними стоїть Офіс президента, або особисто очільник країни Володимир Зеленський.

8 липня суд залишив без розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Порошенку.