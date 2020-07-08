Слідчий у справі Порошенка заявив про тиск і закрив одне з проваджень – адвокат

Адвокат Ілля Новіков повідомив про закриття однієї зі справ проти п’ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка, що стосується заводу «Кузня на Рибальському». Як написав Новіков у фейсбуці, йому про це повідомив керівник слідчої групи з Державного бюро розслідувань Олег Корецький.

«Кримінальну справу з по «Ленінській кузні» (одна з 24 «справ Порошенка») сьогодні закрито, я отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького. На слідчих чинився тиск, про що Корецький погодився розповісти найближчим часом пресі», – написав Новіков.

Він долучив відео розмови з Корецьким і копію згаданої постанови.

Тим часом, Корецький, який є начальником 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР в інтерв’ю журналістам «Главкома», «Цензор.Нет» і телеканалу «Прямий» підтвердив, що підписав постанову про закриття кримінального провадження щодо Порошенка, зареєстрованого за заявою ексчиновника часів президентства Віктора Януковича, Андрія Портнова.

Корецький заявив про ще низку проваджень щодо Порошенка, які мали б бути закриті за відсутністю складу злочину, зокрема, і щодо каналу «Прямий».

Безперспективною він назвав і справу щодо призначення Сергія Семочка першим заступником голови зовнішньої розвідки, в якій 8 липня Печерський райсуд Києва розглядає обрання запобіжного заходу для Петра Порошенка.

За словами Корецького, перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков (який був адвокатом експрезидента-втікача Януковича) особисто визнавав безперспективність цієї справи.

Адвокати Порошенка в суді закликали допитати Корецького.

Наразі в суді триває перерва.

Раніше Печерський районний суд Києва продовжив до 10 жовтня терміни розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки, у якій слідство вважає Порошенка підозрюваним.

Натомість захист п’ятого президента і він сам відкидають заяви про вручення йому підозри. Прокуратура, за їхніми словами, намагаючись оголосити підозру, порушила вимоги Кримінального процесуального кодексу.