Суд продовжить обрання запобіжного заходу Порошенкові

Печерський районний суд Києва 8 липня має продовжити засідання для обрання запобіжного заходу п’ятому президентові України, народному депутатові від «Європейської солідарності» Петрові Порошенку. Слідчий суддя Сергій Вовк оголосив про перерву в засіданні 1 липня.

Того дня захист Порошенка оголосив відвід групі прокурорів, але суд відмовив у цьому клопотанні.

Прокуратура просила суд обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 10 липня.

Адвокати експрезидента заявили про нечинність клопотання через відсутність на документах дати.

Біля будівлі суду мітингували прихильники Порошенка.

Справа, в якій Порошенкові хочуть обрати запобіжний захід, полягає, за даними прокуратури, в тому, що в 2018 році тоді президент Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень.

Адвокат Ілля Новіков припускав, що йдеться про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Захист колишнього президента і сам Петро Порошенко відкидають звинувачення в порушенні закону.

В Офісі генпрокурора раніше заявили, що оголосили підозру Петрові Порошенку в цій справі.

Водночас адвокати наполягали і знову вказали про це в суді, що Порошенко не є підозрюваним, бо прокуратура, за їхніми словами, намагаючись оголосити йому підозру, порушила вимоги Кримінального процесуального кодексу.

Суд для обрання запобіжного заходу п’ятому президентові Петрові Порошенку почався 18 червня. Прокурори тоді попросили про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча раніше говорили про те, що прокуратура буде домагатися арешту експрезидента.