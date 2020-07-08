Суд вирішив не обирати запобіжний захід Порошенку

Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід колишньому президенту Петру Порошенку. Відповідне рішення ухвалив суддя Сергій Вовк.

Перед цим сторона обвинувачення заявила про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

За словами прокурорів, у зв’язку з цим обирати запобіжний захід неможливо.

Захист Порошенка при цьому звернув увагу на те, що ще 7 липня обвинувачення просило Печерський райсуд Києва продовжити термін досудового розслідування до 10 жовтня.

Захисник Ігор Головань закликав викликати до суду генерального прокурора Ірину Венедіктову, щоб вона роз’яснила ситуацію.

Слідство закидає Порошенкові те, що в 2018 році він нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень. Порошенко звинувачення відкидає.

Сергій Семочко був призначений першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України президентським указом від 31 липня 2018 року. У квітні минулого року указом тодішнього президента Петра Порошенка Семочко був звільнений з посади.