Прокурори заявили про завершення досудового слідства щодо Порошенка, захист кличе Венедіктову в суд

Сторона обвинувачення заявила про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні проти п’ятого президента України Петра Порошенка, в якій 8 липня суд розглядає обрання йому запобіжного заходу.

Йдеться про справу про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Слідство закидає Порошенкові те, що в 2018 році він нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень. Порошенко звинувачення відкидає.

Сторона обвинувачення заявила, що слідчий Державного бюро розслідувань за дорученням генерального прокурора повідомив про завершення досудового слідства.

Прокурори заявили, що у зв’язку з тим, що запобіжний захід обирають на час досудового слідства, то в разі його завершення обирати запобіжний захід неможливо.

Захист Порошенка при цьому звернув увагу на те, що ще 7 липня обвинувачення просило Печерський райсуд Києва продовжити термін досудового розслідування до 10 жовтня.

Крім того, адвокати звернули увагу на розбіжність у датах документів, наданих прокурорами. Захисник Ігор Головань закликав викликати до суду генерального прокурора Ірину Венедіктову, щоб вона роз’яснила ситуацію.

Крім того, захист заявив, що заява прокурорів може бути викликана небажанням слухати в суді слідчого ДБР Олега Корецького, який заявив про закриття однієї зі справ проти Порошенка і назвав безперспективними інші.

На початку місяця Петро Порошенко повідомляв, що фігурує у 24 кримінальних провадженнях.