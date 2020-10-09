Файли FinCEN: правоохоронців США зацікавили транзакції офшорних компаній, пов’язаних з Порошенком

Американських правоохоронців зацікавили підозрілі транзакції офшорних компаній, пов’язаних з колишнім президентом України Петром Порошенком, повідомив проєкт «Слідство.Інфо» з посиланням на документи Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США (FinCEN). Радіо Свобода намагається отримати коментар представників Порошенка.

За даними журналістів, про підозрілі транзакції просигналізували щонайменше чотири міжнародні банки. Загальна сума становила близько 65 мільйонів доларів. Банки зазначають, що Порошенко під час роботи на посаді президента міг брати участь у незаконних діях зі створення офшорних компаній і не повідомляв про це в деклараціях про доходи.

«Згадані у FinCEN компанії роками були в полі зору українських правоохоронців. Слідчі підозрювали їх у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків, і аби дізнатись, хто стоїть за компанією, намагалися отримати доступ до банківських рахунків цих фірм. Це зафіксовано в ухвалах українських судів, які зникли з відкритого реєстру судових рішень», – пишуть журналісти.

Вони, однак, запевняють, що мають ці документи у своєму розпорядженні.

Genesis Local Ventures

Проєкт «Слідство.Інфо» розповів історію чоловіка на ім’я Тарас Тарасович із села Нове Давидково. Він виставляв на продаж в інтернет-крамниці браслети й жіночі гаманці, а ще таксував. У 2016 році до нього в авто «сіла компанія п’яних чоловіків», яка «заохотила закарпатського дрібного підприємця стати засновником казково успішного британського бізнесу».

Чоловік дозволив новим знайомим використовувати його паспортні дані. За це щомісяця протягом двох років отримував по 5 тисяч гривень. Так він став засновником чотирьох британських компаній. Однією з них була Genesis Local Ventures (GLV). 2017-го, за рік після реєстрації, компанія призначила Тарасовича «особою, що має значний контроль».

У той же період міжнародний Deutsche Bank подав до FinCEN звіт про підозрілу діяльність GLV. Підозри фінустанови стосувалися можливого зв’язку фірми з президентом України Петром Порошенком.

Шотландська компанія GLV зареєстрована двома белізькими юрособами, Poramto Group та Admiral Group. Відповідно до звіту банку для FinCEN, обидві «пов’язані з президентом Порошенком», пишуть журналісти.

За дев’ять місяців протягом 2016-17 років, відповідно до повідомлення банку, через рахунки GLV пройшло близько 60 мільйонів доларів. Згодом банк закрив рахунки компанії через «відсутність прозорості».

У 2018 році Тарасович приїхав до Києва на допит у прокуратурі й розповів, що більше не підтримує контактів з чоловіками, які запропонували йому роботу. За його словами, він лише підписував документи про створення компанії й не мав доступу до банківських рахунків GVL.

За даними «Слідства.Інфо», компанія фігурує у кримінальному провадженні з кінця 2017 року. Українські прокурори отримали дозвіл на доступ до документів із п’яти українських морських портів про відвантаження цією компанією зерна. Також вони просили суд надати тимчасовий доступ до майна компанії та її документів у двох банках Чеської Республіки. Серед інформації, доступ до якої хотіли мати українські правоохоронці, – прізвища тих, хто стоїть за компанією GLV.

У матеріалах провадження йдеться, що група невідомих пов’язана з 45 іноземними офшорними компаніями, задіяними у схемі експорту зерна. Ці документи зникли з єдиного державного реєстру судових рішень, запевняють журналісти.

14 травня 2019 року, за тиждень до завершення президентської каденції Петра Порошенка, компанію GVL розпустили.

Пресслужба партії «Європейська солідарність» повідомила «Слідству.Інфо»: «Особисто Порошенко не володіє жодними офшорними компаніями, а особливо тими, які ви, «нічтоже сумняшеся» (не сумніваючись – ред.), йому приписали».

Goldwest Investment та Furoleks Services LP

Журналісти також розповідають, що Порошенко передав у «сліпий траст» немало своїх бізнесів, але зберіг контроль над Міжнародним інвестиційним банком.

Відповідно до звітів FinCEN про підозрілу фінансову активність, у період президентства Порошенка на рахунки компанії Roshen у Міжнародному інвестиційному банку надійшли 1,8 мільйона доларів від компанії Goldwest Investment.

Вона була зареєстрована за три місяці до початку президентської каденції Порошенка в 2014 році. Згідно з документами, вона торгує солодощами й надає транспортні послуги.

У перші два роки існування Goldwest Investment декларувала нульові доходи, а за підсумками 2016-го сповістила британський уряд про транзакції на 8,6 мільйона доларів та 250 тисяч доларів чистого прибутку.

Грошові перекази Goldwest Investment у звіті FinCEN позначені як підозрілі.

«Порошенко, ймовірно, брав участь у незаконних діях, відкриваючи нову компанію в ході свого президентства й не звітуючи про це у своїй декларації», – пояснюють автори звіту.

Інший звіт, у якому згадується Петро Порошенко, подав Bank of New York Mellon після перевірки кореспондентських рахунків естонського Versobank.

У документі йдеться про те, що 2016 року на рахунок Roshen в естонському банку надійшли два перекази на загальну суму 145 тисяч доларів від Furoleks Services LP. Зареєстрована в Британії офшорна компанія існувала три роки. Протягом лише двох місяців 2016-го фірма провела транзакцій на понад 23 мільйони доларів.

Intraco Management та Linquist Services Limited

Як пише «Слідство.Інфо», ще кілька разів Порошенка згадують у контексті компаній з архіву Panama Papers. За інформацією міжнародного банку Standard Chartered, президент Петро Порошенко опосередковано володіє Intraco Management та має ділові зв’язки з Linquist Services Limited.

У квітні 2013 року Standard Chartered подав звіт до FinCEN щодо банківських переказів компанії Linquist Services Limited на загальну суму в 30 тисяч доларів. Банк зауважив, що Порошенко використовував цю компанію, зокрема, для отримання банківських позик.

Сліди цих операцій є в Panama Papers. Зокрема, у грудні 2010 року банк Raiffeisen надіслав Roshen щонайменше 115 мільйонів доларів США під виглядом позики. Забезпечувала її нібито офшорна компанія Linquist Services Limited.

«Президент Порошенко використовував «забезпечені активи» Linquist Services Limited та його владу над Raiffeisen для отримання кредитів для своєї кондитерської компанії Roshen», – цитують звіт FinCEN журналісти «Слідства.Інфо».

Intraco Management, відповідно до звітів Standard Chartered, із 2 січня 2013 року по 26 вересня 2014 року провела операцій на 5,4 мільйона доларів. Через рік Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських островів почало розслідування щодо Intraco за підозрою у відмиванні коштів. Агенти намагалися з’ясувати, кому належить офшорна компанія.

У відповідь на запит Roshen повідомила журналістів «Слідства.Інфо», що кондитерська корпорація стосунку до вищезгаданих офшорних компаній не має. Водночас вона вела бізнес з Goldwest Investment та Furoleks Services LP, які проводили розрахунок за кондитерські вироби, що експортували до Туркменістану та Алжиру.