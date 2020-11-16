В ОГП не кажуть, чи зверталися до Панами, Кіпру і Віргінських Островів через справу Порошенка

В Офісі генерального прокурора на запит Радіо Свобода відмовилися повідомити, чи зверталися по правову допомогу до закордонних органів із запитами для провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

«Розголошення відомостей про звернення Офісу генерального прокурора із запитами в порядку міжнародного співробітництва, а також інших відомостей досудового розслідування є недопустимим у відповідності до ст. 222 КПК України, згідно з якою незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом», – йдеться у відповіді.

На початку місяця Державне бюро розслідувань попросило ОГП звернутися до Панами, Кіпру і Віргінських Островів.

Як нагадали в ДБР, бюро здійснює досудове розслідування щодо відкриття Порошенком компанії в юрисдикції Британських Віргінських Островів.

За повідомленням, у документах компанії було зазначено, що вона «виконуватиме роль холдингового підприємства для українських і кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є п’ятий президент України». ДБР заявило, що вбачає в діях Порошенка ознаки відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

18 вересня адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що правоохоронні органи відкрили проти його підзахисного в цілому 58 кримінальних справ. Порошенко називає переслідування політично мотивованим.

Державне бюро розслідувань у відповідь на запит Радіо Свобода відмовилося підтвердити це чи заперечити.

У 2016 році репортери із 76 країн опрацювали понад 11 мільйонів документів щодо офшорних компаній та їхніх власників. В Україні фігурантом розслідування став, зокрема, тодішній президент України Петро Порошенко. Журналісти-розслідувачі заявляли, що Порошенко, всупереч заявам, не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію своїх активів «Рошен», створивши для цього три офшорні компанії.

Згодом юридична фірма «Авеллум», юридичний радник Порошенка, заявила, що створення компаній в іноземній юрисдикції було єдиним можливим шляхом для передання активів Порошенка в управління авторитетної міжнародної трастової структури.

Тодішній президент України також вказав, що основною метою створення компанії Prime Asset Partners Limited на Британських Віргінських островах було створення спеціального підприємства для передачі бізнесу в управління банку Rothschild, а не мінімізація податкової бази, як в інших учасників скандалу.

Автори міжнародного журналістського розслідування стверджують, що панамська юридична компанія Mossack Fonseca допомагала відмивати гроші, ухилятися від сплати податків і обходити різні санкції своїм клієнтам, серед яких політики, бізнесмени та спортсмени з усього світу.