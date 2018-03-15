ICIJ: компанія Mossack Fonseca з офшорного скандалу про «панамські папери» закривається

Юридична фірма, що опинилася в центрі офшорного скандалу після журналістського розслідування 2016 року щодо так званих «панамських паперів», оголосила про закриття. Про це з посиланням на отриману від компанії заяву повідомив Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ). Згідно з заявою, юридична фірма закриє решту своїх офісів до кінця поточного місяця.

«Погіршення репутації, кампанія в засобах масової інформації, фінансова облога і незаконні дії деяких представників панамської влади завдали непоправної шкоди, обов’язковим наслідком чого є повне припинення діяльності», – йдеться в заяві юридичної фірми.

Фірма заявила, що продовжуватиме «вимагати справедливості» і буде співпрацювати з владою, щоб «продемонструвати, що злочину не було».

Mossack Fonseca – панамська юридична фірма, яку назвали «офшорною імперією» з більш ніж 40 офісами по всьому світу від Британських Віргінських островів до Нової Зеландії. Компанія опинилася в центрі скандалу після того, як Міжнародний консорціум журналістських розслідувань 3 квітня 2016 року оприлюднив так звані «панамські папери» – витяги з понад 11 мільйонів документів щодо офшорних компаній, зареєстрованих цією юридичною фірмою, та їхніх власників.

У розслідуванні фігурували 12 нинішніх і колишніх глав держав, і, щонайменше, 60 осіб, пов’язаних зі світовими лідерами. В Україні фігурантом розслідування став, зокрема, президент України Петро Порошенко.

Журналісти-розслідувачі заявляли, що президент України Петро Порошенко, всупереч заявам, не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію належних йому активів компанії Roshen, створивши для цього три офшорні компанії. Натомість Порошенко запевняв, що він відійшов від управління активами компанії Roshen, доручивши це відповідним консалтинговим та юридичним компаніям.