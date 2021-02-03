Офіс генпрокурора заявляє, що не відкривав проваджень щодо Порошенка і Байдена

Офіс генерального прокурора України заявляє, що не розслідує кримінальних проваджень стосовно президента США Джо Байдена і п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Повідомляємо, що факти викладені у Вашому інформаційному запиті щодо вказаних Вами осіб, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2021 року не вносились», – повідомили в ОГП на питання про те, чи відкривала прокуратура кримінальні провадження стосовно президента США Джо Байдена і чи відкриті кримінальні провадження стосовно Петра Порошенка у 2021 році.

В Офісі генпрокурора зазначили, що за рішенням Печерського районного суду Києва відкривали провадження «за фактом зловживання службовим становищем службовими особами однієї з міжнародних організацій та господарського товариства». Проте, які саме це організації, не уточнюється.

«На підставі ухвали Печерського районного суду Києва від 11 вересня 2020 року, якою зобов’язано розпочати кримінальне провадження за заявою народного депутата України Андрія Деркача, 22 січня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочаті два кримінальні провадження за фактом можливого втручання в діяльність правоохоронних органів України (ч. 1 ст. 343 КК України) під час здійснення досудового розслідування у іншому кримінальному провадженні від 7 травня 2020 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами однієї з міжнародних організацій та господарського товариства», – розповіли в Офісі генпрокурора.

27 січня та 29 січня 2021 року після проведення необхідних слідчих дій у цих кримінальних провадженнях ухвалили рішення про їх закриття, додали в Офісі генпрокурора.

«Особи та факти, про які йдеться у Вашому інформаційному запиті, до зазначених кримінальних проваджень відношення не мають», – йдеться в повідомленні.

29 січня Печерський районний суд Києва повідомив, що не ухвалював рішень щодо відкриття кримінальних справ стосовно п’ятого президента України Петра Порошенка та президента США Джо Байдена.

У пресслужбі зазначили, що 11 вересня 2020 року суд задовольнив скаргу адвоката Телешецького та зобов’язав уповноважених осіб Офісу генерального прокурора внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою народного депутата Андрія Деркача від 10 серпня 2020 року про вчинення кримінального правопорушення та розпочати досудове розслідування.

«За змістом заяви від 10 серпня 2020 року вбачається, що ознаки кримінального правопорушення мають дії окремих представників міжнародних організацій, без зазначення їх прізвищ», – додали в Печерському суді.

У суді також попросили не маніпулювати думкою громадськості та не поширювати неперевірену інформацію щодо судових рішень.

У листопаді 2020 року заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало у коментарі Радіо Свобода заявив, що Національна поліція України закрила кримінальне провадження щодо тоді обраного президента США Джо Байдена.

«Можу підтвердити, що так, закрили», – розповів Тракало.

10 листопада агентство «Укрінформ» з посиланням на джерело в Офісі генерального прокурора повідомило, що Національна поліція закрила кримінальне провадження відносно Джо Байдена, яке було порушене за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна. В оприлюдненому агентством документі йшлося, що поліція вирішила закрити провадження 23 вересня за відсутністю складу злочину.

Справа була відкрита Державним бюро розслідувань на виконання рішення суду за статтею 344 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність державного діяча). Згодом її направили до Печерського управління поліції Києва.