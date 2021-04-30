Кулеба розповів про теми візиту Блінкена

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що однією з ключових тем майбутнього візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до України буде безпека. Кулеба заявив про це в інтерв’ю Радіо Свобода, яке вийде 1 травня.

«Насамперед, безумовно, говоритимемо про безпеку. Будемо говорити про ту допомогу, яку можуть надати США в реформах. Безумовно, будемо говорити про економіку. Але я сказав би, що зараз у нас є декілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть в центрі уваги», – сказав Кулеба.

За його словами, ґрунт до візиту Блінкена «добре підготовлений».

«У нас було дуже багато розмов у принципі. Я не пам’ятаю, щоб в історії України за такий короткий час відбулося так багато контактів зі США на всіх рівнях. І президент, і міністр оборони, і мої контакти, і керівник Офісу президента. Тобто грунт дуже добре підготовлений… Ми будемо мати предметну розмову з державним секретарем», – сказав міністр.

З приводу того, які кроки готуються щодо форматів взаємодії Україна-США в безпековій сфері, Кулеба сказав: «Ми над цим працюємо».

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну наступного тижня на тлі загострення напруженості у відносинах з Росією та у зв’язку з нарощуванням нею військової сили в регіоні. Про майбутню поїздку Блінкен розповів у інтерв’ю, яке анонсував телеканал CBS News. Воно вийде 2 травня.

Про те, що державний секретар США Ентоні Блінкен наступного місяця може прибути з візитом до України, раніше повідомив телеканал CNN із посиланням на джерело в українському уряді, близьке до переговорного процесу.

Як пише CNN, візит, який має відбутися перед, ймовірно, планованим на літо європейським самітом між президентами США і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним, дасть чіткий сигнал підтримки Україні і вкаже на те, що Вашингтон підтримує її і цінує як союзника.

Як заявило джерело в українському уряді, візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського влітку в той час, коли президент США перебуватиме в Європі.

Державний секретар США вже кілька разів із моменту вступу на посаду спілкувався зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, в тому числі цього місяця на зустрічі в Брюсселі.