Держсекретар США Блінкен приїде в Україну наступного тижня

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну наступного тижня на тлі загострення напруженості у відносинах з Росією та у зв’язку з нарощуванням нею військової сили в регіоні.

Про майбутню поїздку Блінкен розповів у інтерв’ю, яке анонсував телеканал CBS News. Воно вийде 2 травня.

Накопичення російських військ за останні тижні поблизу кордонів України та в окупованому Криму викликало занепокоєння у Києві та на Заході. Однак 23 квітня Москва оголосила, що почала відводити свої сили.

«На кордоні з Україною накопичено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія фактично вторглася», – зазначив Блінкен у фрагменті інтерв’ю, опублікованому CBS.

Москва заявила, що накопичення військ є військовими навчаннями.

Блінкен наголосив, що США не знають намірів президента Росії Володимира Путіна.

«Є багато речей, які він міг би зробити або вирішити не робити. Те, що ми бачили протягом останніх кількох днів, очевидно, є рішенням відвести деякі з цих сил, і ми бачили, що деякі з них, власне, і почали відступати», – зазначив держсекретар.

Про те, що державний секретар США Ентоні Блінкен наступного місяця може прибути з візитом до України, раніше повідомив телеканал CNN із посиланням на джерело в українському уряді, близьке до переговорного процесу.

Як пише CNN, візит, який має відбутися перед, ймовірно, планованим на літо європейським самітом між президентами США і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним, дасть чіткий сигнал підтримки Україні і вкаже на те, що Вашингтон підтримує її і цінує як союзника.

Як заявило джерело в українському уряді, візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського влітку в той час, коли президент США перебуватиме в Європі.

Державний секретар США вже кілька разів із моменту вступу на посаду спілкувався зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, в тому числі цього місяця на зустрічі в Брюсселі.