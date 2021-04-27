Кулеба прокоментував повідомлення про ймовірний візит Блінкена в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував повідомлення про те, що державний секретар США Ентоні Блінкен може прибути з візитом до України в травні.

«Коли ми зустрілися в Брюсселі з Ентоні Блінкеном, я запросив його якнайшвидше приїхати до України. У мене є підстави вважати, що це запрошення було позитивно сприйняте, і Вашингтон чітко усвідомлює необхідність демонстрації підтримки України. Тому, думаю, що незабаром з офіційних повідомлень ми все дізнаємося», – сказав Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

Про те, що державний секретар США Ентоні Блінкен наступного місяця може прибути з візитом до України, раніше повідомив телеканал CNN із посиланням на джерело в українському уряді, близьке до переговорного процесу.

Як пише CNN, візит, який має відбутися перед, ймовірно, планованим на літо європейським самітом між президентами США і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним, дасть чіткий сигнал підтримки Україні і вкаже на те, що Вашингтон підтримує її і цінує як союзника.

Як заявило джерело в українському уряді, візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського влітку в той час, коли президент США перебуватиме в Європі.

Державний секретар США вже кілька разів із моменту вступу на посаду спілкувався зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, в тому числі цього місяця на зустрічі в Брюсселі.

Офіційно про ймовірний візит Блінкена в урядах США і України не повідомляли. Також офіційно невідомо, коли і де відбудеться зустріч між Байденом і Путіним.

Президент США 13 квітня під час телефонної розмови запропонував своєму російському колезі зустрітися у найближчі місяці у нейтральній країні, «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією».

Незважаючи на напружені відносини між США і Росією, питання про проведення зустрічі обговорюється.

25 квітня в Кремлі заявили, що Байден і Путін можуть зустрітися в червні.