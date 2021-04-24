У Білому домі анонсували першу закордонну поїздку Байдена

Президент США Джо Байден у червні відвідає Велику Британію, де візьме участь в саміті «Групи семи» (G7), і Бельгію, де пройде саміт НАТО, повідомили у Білому домі. Це буде перша закордонна поїздка Байдена на посаді президента США після вступу на посаду в січні.

У Брюсселі Байден також має відвідати саміт ЄС-США. Його точна дата наразі невідома.

Як заявив Білий дім, поїздка Байдена стане свідченням його прагнення відновити відносини США з союзниками і вдихнути нове життя в трансатлантичне співробітництво.

Число закордонних поїздок лідерів країн і міжнародних зустрічей на найвищому рівні зараз невелике – через пандемію коронавірусу.

Нещодавно Байден запросив президента Росії Володимира Путіна провести з ним зустріч на найвищому рівні в одній із європейських країн.

Незважаючи на напружені відносини між США і Росією, питання про проведення зустрічі обговорюється, Кремль поки що не дав ані офіційної згоди, ані відмови. У повідомленні про поїздку Байдена в Європу в червні не вказано, чи міг би в її рамках пройти саміт із Путіним.