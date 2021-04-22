США не сприймають на свій рахунок нічого з того, що говорить Путін – речниця Білого дому

США не сприймають на свій рахунок «будь-що сказане» президентом Росії Володимиром Путіним, заявила речниця Білого дому Джен Джен Псакі.

«У нас товста шкіра», – сказала вона.

Так Псакі відреагувала на питання щодо висловлювання президента Росії, який порівняв у посланні Федеральним зборам західні країни з персонажем книжки Кіплінга «Мауглі» тигром Шерханом, навколо якого, за словами Путіна, крутяться «дрібні шакали» і «підвивають, намагаючись задобрити свого суверена».

Коментуючи агресивну риторику у виступі Володимира Путіна перед Федеральними зборами, який попередив країни Заходу про «асиметричну, швидку і жорстку» відповідь Росії на можливу загрозу її інтересам, Псакі підкреслила, що в Білому домі, перш за все, хочуть встановити «стабільні і передбачувані» відносин із Кремлем.

За її словами, запроваджуючи санкції, США прагнули послати російському керівництву чіткий сигнал про те, що дії Москви не залишаться без наслідків.

Речниця додала, що президент США Джо Байден під час телефонної розмови з Володимиром Путіним запропонував обговорити питання, за якими, на думку Вашингтона, є можливість для спільної роботи. Наприклад, нерозповсюдження ядерної зброї, продовження договору СНО-3, ядерну угоду з Іраном, а також ті питання, щодо яких США і Росія не згодні, сказала Джен Псакі.

Вона заявила, що запрошення до участі в саміті президентів залишається в силі, і переговори з приводу організації такої зустрічі йдуть на вищому рівні.

15 квітня президент США Джо Байден запровадив нові санкції проти Росії у відповідь на ймовірні російські кібератаки, втручання Москви в американські вибори й анексію Криму.

Під них потрапили понад 30 фізичних осіб і компаній. Санкції також передбачають заборону на операції з російським держборгом на первинному ринку. Крім того, США оголосили про видворення десяти російських дипломатів із країни. Росія відповіла дзеркальними заходами.