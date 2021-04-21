Росія висилає 10 співробітників посольства США в Москві

Росія оголосила десятьох співробітників посольства США в Москві персонами нон-ґрата, заявивши про «дзеркальну» відповідь на висилку Вашингтоном на початку місяця десятьох російських дипломатів, а також через санкції США проти Росії.

21 квітня МЗС Росії повідомило, що заступнику голови дипмісії США в Росії Барту Горману була вручена нота з оголошенням про те, що 10 співробітників посольства до кінця дня 21 травня мають покинути країну.

«Цей захід є «дзеркальною» відповіддю на ворожі дії американської сторони щодо низки співробітників посольства Росії у Вашингтоні і генерального консульства Росії в Нью-Йорку, які були необґрунтовано оголошені «персонами нон-ґрата», – йдеться в повідомленні.

В МЗС Росії також на найближчий час анонсували «подальші кроки в рамках анонсованого в заяві МЗС Росії від 16 квітня комплексу заходів у відповідь на останню «хвилю» незаконних антиросійських санкцій США».

15 квітня президент США Джо Байден запровадив нові санкції проти Росії у відповідь на ймовірні російські кібератаки, втручання Москви в американські вибори й анексію Криму. Під них потрапили понад 30 фізичних осіб і компаній. Санкції також передбачають заборону на операції з російським держборгом на первинному ринку. Крім того, США оголосили про видворення десяти російських дипломатів з країни. Росія відповіла дзеркальними заходами.