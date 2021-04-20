Посол США в Росії поїде до Вашингтона, але потім повернеться в Москву – Axios 

Посол США в Росії Джон Салліван поїде до Вашингтона, але повернеться в Москву в найближчі тижні, повідомило видання Axios із посиланням на представника Держдепартаменту США. Раніше джерела видання повідомляли, що Салліван не має наміру залишати Росію, незважаючи на рекомендації російського МЗС.

«Цього тижня посол Салліван повернеться в США, щоб відвідати свою сім’ю і зустрітися з членами нової адміністрації, з якими у нього не було можливості проконсультуватися відтоді, як він погодився продовжувати службу на своїй посаді безстроково», – сказав представник американського зовнішньополітичного відомства.

16 квітня після того, як США оголосили про запровадження нових санкцій проти Росії і про видворення російських дипломатів, МЗС Росії рекомендувало Саллівану поїхати до Вашингтона на консультації. Таку ж рекомендацію передав йому на зустрічі помічник російського президента Володимира Путіна Юрій Ушаков.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вживе заходів у відповідь на санкції США, які, зокрема, можуть ускладнити діяльність посольства США в Москві.

Російський посол у США Анатолій Антонов зараз перебуває в Росії. Він залишив Вашингтон 20 березня для консультацій. Його відкликали до Москви після інтерв’ю президента США Джо Байдена, в якому він ствердно відповів на питання журналіста про те, чи вважає президента Володимира Путіна «вбивцею», і пообіцяв, що той «заплатить» за втручання у вибори.

15 квітня президент США Джо Байден запровадив нові санкції проти Росії у відповідь на ймовірні російські кібератаки, втручання Москви в американські вибори й анексію Криму.

Під них потрапили понад 30 фізичних осіб і компаній. Санкції також передбачають заборону на операції з російським держборгом на первинному ринку. Крім того, США оголосили про видворення десяти російських дипломатів з країни. Росія відповіла дзеркальними заходами.