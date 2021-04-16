Мінфін США про Килимника: «просував тезу, що Україна втручалася у вибори США»

Міністерство фінансів США оприлюднило інформацію, що Костянтин Килимник, бізнес-партнер Пола Манафорта, який певний час очолював передвиборчий штаб Дональда Трампа перед президентськими виборами 2016 року – передавав дані російській розвідці. А також просував дезінформацію проти України
«Російський та український політичний консультант» Костянтин Килимник є серед 32 фізичних та юридичних осіб, щодо яких Міністерство фінансів США ввело санкції за втручання у американські вибори.
Американське відомство назвало Килимника відомим агентом російської розвідки, «який втілював операції з впливу від їхнього імені».
Розслідування у США встановило, що Килимник отримував внутрішні дані передвиборчої кампанії, зокрема щодо опитувань громадської думки та виборчої стратегії, але інформація про те, що він робив з даними, не надавалась.
Мінфін США стверджує, що Килимник передавав дані російській розвідці.
Повернути Януковича
За інформацією Мінфіну США, Килимник також:
- «намагався допомогти колишньому президенту України Віктору Януковичу, який перебуває під санкціями»;
- «намагався просувати інформацію, що Україна, а не Росія втручалася у вибори США 2016 року»;
- «за вказівкою Януковича, Килимник прагнув втілити план із повернення Януковича до влади в Україні».
ФБР пропонує винагороду обсягом до чверті мільйона доларів за інформацію, що призведе до арешту Килимника.
15 квітня Білий дім повідомив, що
- вводить санкції проти російських технологічних компаній,
- обмежує операції з облігаціями РФ
- запроваджує заходи проти росіян за дії в Криму.
- США висилають із країни 10 російських дипломатів.
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