Мінфін США про Килимника: «просував тезу, що Україна втручалася у вибори США»

Міністерство фінансів США оприлюднило інформацію, що Костянтин Килимник, бізнес-партнер Пола Манафорта, який певний час очолював передвиборчий штаб Дональда Трампа перед президентськими виборами 2016 року – передавав дані російській розвідці. А також просував дезінформацію проти України

«Російський та український політичний консультант» Костянтин Килимник є серед 32 фізичних та юридичних осіб, щодо яких Міністерство фінансів США ввело санкції за втручання у американські вибори.

Американське відомство назвало Килимника відомим агентом російської розвідки, «який втілював операції з впливу від їхнього імені».

Розслідування у США встановило, що Килимник отримував внутрішні дані передвиборчої кампанії, зокрема щодо опитувань громадської думки та виборчої стратегії, але інформація про те, що він робив з даними, не надавалась.

Мінфін США стверджує, що Килимник передавав дані російській розвідці.

Повернути Януковича

За інформацією Мінфіну США, Килимник також:

«намагався допомогти колишньому президенту України Віктору Януковичу, який перебуває під санкціями»;

«намагався просувати інформацію, що Україна, а не Росія втручалася у вибори США 2016 року»;

«за вказівкою Януковича, Килимник прагнув втілити план із повернення Януковича до влади в Україні».

ФБР пропонує винагороду обсягом до чверті мільйона доларів за інформацію, що призведе до арешту Килимника.

15 квітня Білий дім повідомив, що