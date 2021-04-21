Путін у посланні згадав Лукашенка, Януковича і застеріг від переходу «червоної лінії» з Росією

Президент Росії Володимир Путін під час свого звернення до Федеральних зборів (російського парламенту) 21 квітня заявив, що в Білорусі готувався «реальний державний переворот» із наміром убивства Олександра Лукашенка і пов’язав його з неназваними країнами Заходу.

«У світі вже, на жаль, схоже, всі звикли до практики введення незаконних, політично мотивованих санкцій в економіці, грубих спроб одних силою нав’язати свою волю іншим. Нині ця практика перероджується в щось більш небезпечне – маю на увазі спробу організації держперевороту в Білорусі і спробу вбивства президента цієї країни, – заявив Путін. – Всі межі перейшли вже... При цьому характерно, такі кричущі дії не знаходять засудження так званого колективного Заходу».

Він зауважив, що «можна по-різному ставитися до Лукашенка», і порівняв його з колишнім президентом України Віктором Януковичем, якого, за його словами, теж «планували вбити».

«Повторюю, можна як завгодно ставитися до того ж Януковича, якого теж мало не вбили і відсторонили від влади за допомогою збройного перевороту (так влада Росії називає події Революції гідності в Україні – ред.)», – сказав Путін.

«А що було б, якщо спроба держперевороту в Білорусі була б реально зроблена? Скільки людей в Білорусі б постраждало?» – заявив російський президент.

Путін також заявив, що не припиняються і «недружні акції щодо Росії» і в деяких країнах «запровадили непристойну звичку: з будь-якого приводу чи без чіпляти Росію».

«Організатори будь-яких провокацій, що загрожують корінним інтересам нашої безпеки пошкодують про скоєне так, як давно вже ні про що не шкодували», – заявив Путін, додавши, що Росія «веде себе стримано і скромно, не відповідаючи на недружні акції і на відверте хамство», бо хоче мати «дружні відносини» з іншими країнами, зокрема з тими, «з ким відносини не складаються останнім часом».

Назв країн чи прикладів «недружніх акцій» Путін не навів.

«Сподіваюся, нікому не прийде в голову перейти щодо Росії так звану «червону лінію». А де вона буде проходити – ми будемо визначати самі», – сказав російський президент.

Минулого тижня ФСБ Росії повідомила, що затриманий у Москві юрист Юрій Зенкович, що має громадянство Білорусі та США, а також білоруський політолог Олександр Федута нібито готували військовий переворот на 9 травня в Мінську й усунення Олександра Лукашенка.

Російська розвідка заявила, що до цієї змови нібито причетні також «білоруські та українські націоналісти», які проконсультувалися зі США та Польщею.

У цей же час на білоруському державному телеканалі ОНТ вийшов сюжет із кадрами затримання Федути і Зенковича, а аналогічну заяву про запобігання замаху на себе і своїх дітей зробив і сам Лукашенко.

Державний департамент США заперечив ці заяви, наголосивши, що вони «абсолютно не відповідають дійсності». Високопоставлені представники білоруської опозиції та Польщі також відкинули звинувачення.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Пентагоні заявили, що Росія зосередила на кордоні з Україною більше військ, ніж у 2014-му.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.