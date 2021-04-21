У містах Росії проходять акції на підтримку Навального

У містах Росії 21 квітня проходять акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який з кінця березня тримає голодування в колонії у Володимирській області. Перед початком мітингів поліція затримувала і проводила обшуки в активістів і журналістів.

На Далекому Сході акція проходить у Петропавловську-Камчатському. На неї вийшло близько 40 місцевих жителів. До учасників акції підходили поліцейські, але спілкування з співробітниками МВС пройшло мирно і без затримань.

У Магадані акцію на підтримку Навального розганяє поліція. Затримано щонайменше вісім людей.

Акції також проходять у Південно-Сахалінську і Хабаровську. У Владивостоці місцеві жителі стоять в одиничних пікетах на головній площі міста. Кореспондент проєкту Радіо Свобода Сибирь.Реалии оцінює кількість учасників акції в 100 осіб.

Прихильники Навального оголосили загальноросійську акцію на підтримку політика, який з 31 березня тримає голодування в колонії. Навальний домагається, щоб до нього допустили незалежного лікаря. Раніше його лікарі заявили, що стан здоров’я опозиціонера швидко погіршується.

Генпрокуратура і МВС Росії застерегли від участі в неузгоджених мітингах, пригрозивши кримінальною статтею про масові заворушення.