Навальний у тюремній лікарні отримав лише крапельницю з глюкозою – адвокат

Російський опозиційний політик Олексій Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні в колонії №3 у Володимирській області, повідомив його адвокат Вадим Кобзєв.

Захисник розповів, що ввечері 18 квітня, в день госпіталізації, Навальному «з четвертого разу зробили крапельницю з глюкозою».

За словами Кобзєва, увечері 19 квітня «три медсестри зробили шість спроб зробити ще одну крапельницю, але так і не змогли влучити у вену». Тепер, заявив адвокат, у Навального «всі руки поколоті і в синцях».

Іншого лікування, як розповів Кобзєв, Навальному не призначили.

Олексій Навальний кілька тижнів має скарги на біль у спині і ногах. З 31 березня він тримає голодування, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. Його лікарі 15 квітня повідомили про «різко негативну» динаміку аналізів політика, яка, на їхню думку, може спричинити ниркову недостатність і тяжкі патології серцево-судинної системи.

Про переведення Навального до стаціонару лікарні для засуджених на території виправної колонії №3 у Володимирі Федеральна служба виконання покарань повідомила 19 квітня. У відомстві назвали стан здоров’я ув’язненого «задовільним».

Багато російських та іноземних громадських діячів і політиків виступили на підтримку Навального і закликали владу Росії допустити до нього лікарів. Соратники політика оголосили про мітинги на його підтримку 21 квітня на центральних площах російських міст.