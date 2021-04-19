Російські тюремники заявили про переведення Навального з колонії в лікарню

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який тримає голодування в колонії, переведений у лікарню, йдеться в повідомленні на сайті управління Федеральної служби Росії з виконання покарань по Володимирській області.

Лікарня, в яку переводять опозиціонера, розташована на території іншої колонії – №3 у Володимирі. ФСВП оцінює стан здоров’я Навального як «задовільний». У повідомленні сказано, що опозиціонеру «з його згоди» призначили вітамінну терапію.

Раніше лікарі Навального опублікували результати його аналізів крові. Вони документально підтверджують інформацію про те, що стан здоров’я опозиціонера близький до критичного. За словами лікаря Анастасії Васильєвої, у Навального потенційно існує ймовірність раптової зупинки серця.

Опозиційний політик Олексій Навальний з лютого перебуває у виправній колонії №2 міста Покров Володимирської області Росії. З кінця березня він оголосив голодування на знак протесту проти того, що не отримує необхідної медичної допомоги, і при цьому до нього не допускають його лікаря.

Напередодні штаб Навального анонсував на 21 квітня акції за звільнення політика, які пройдуть у всіх великих містах Росії, включаючи Москву і Санкт-Петербург.