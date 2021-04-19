Соратник Навального заявив, що виїхав із Росії до Європи

Соратник російського опозиціонера Олексія Навального Володимир Мілов заявив, що виїхав із Росії до Європи. Про це він розповів в ефірі Youtube-каналу «Навальний.Live».

За словами Мілова, у нього є важлива ділянка роботи, тому, порадившись із колегами, він вирішив виїхати з Росії, щоб не потрапляти в «арештну ситуацію». Він додав, що займається міжнародними зв’язками з метою чинити тиск на владу Росії і домогтися звільнення Навального з колонії.

Раніше кримінального переслідування після акцій протесту в січні і лютому цього року зазнали лікар Навального Анастасія Васильєва, юристка Любов Соболь, речниця політика Кіра Ярмиш, голова штабу Навального в Москві Олег Степанов, а також брат Навального Олег, учасниці Pussy Riot і муніципальні депутати.

На даний час у команді Навального в Європі працюють голова мережі штабів Леонід Волков, юрист Іван Жданов та інші соратники політика.

Напередодні штаб Навального анонсував на 21 квітня акції за звільнення політика, які пройдуть у всіх великих містах Росії, включаючи Москву і Санкт-Петербург.

Навальний від 31 березня тримає голодування в колонії з вимогою допустити до нього незалежного цивільного лікаря. Раніше медики Навального з посиланням на результати його аналізів заявили, що його стан стрімко погіршується.